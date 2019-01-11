В Канаде город на острове Ньюфаундленд атаковали тюлени. Десятки морских животных заблокировали дороги и входы в здания.

В Канаде город на острове Ньюфаундленд атаковали тюлени. Десятки морских животных заблокировали дороги и входы в здания. Причина их странного поведения в том, что слишком быстро замерзли воды залива – тюленям не хватает еды, и они массово переползли на сушу.В Канаде эти животные находятся под защитой закона, людям запрещено вмешиваться в их жизнь. И что делать с этим нашествием, власти города пока не знают, передает телеканал "Россия 24".