15 января сотрудники Службы безопасности Украины ждут на допрос депутата Верховной Рады, лидера партии Гражданская позиция Анатолия Гриценко.

15 января сотрудники Службы безопасности Украины ждут на допрос депутата Верховной Рады, лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко, передает РИА Новости.Как сообщила руководитель пресс-службы партии Кристина Бондаренко, его вызвали в качестве свидетеля​​, не уточнив в рамках какого дела Гриценко вызван на допрос.Анатолий Гриценко занимал должность министра обороны Украины с 2005 по 2007 год, являлся депутатом Верховной рады VI и VII созывов.Выборы президента на Украине состоятся 31 марта​​​. По данным соцопросов, Гриценко входит в пятерку лидеров президентского рейтинга, его готовы поддержать 11,1% избирателей.