Пока еще муж популярной певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу проводит отпуск вместе с дочерью Софией. Компанию им составляет таинственная блондинка.

Пока еще муж популярной певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглупроводит отпуск вместе с дочерью Софией. Компанию им составляет таинственнаяблондинка.Мурат и Ани сейчас находятся в Майами, правда отдыхаютсупруги по-отдельности. Судя по их соцсетям, Налчаджиоглу периодически забираетих совместную дочь на прогулки.Совместное времяпрепровождение с наследницей супруг певицыфиксирует на камеру мобильного телефона, а после демонстрирует забавные кадры насвоей странице в Instagram. Так, он опубликовал в Stories видео, на котором онедет на машине с Софией и подпевает играющей на фоне композиции.Примечательно, что рядом с девочкой сидит неизвестнаяженщина, которая тоже снимает происходящее на смартфон. О том, кем приходитсянезнакомка Мурату пока неизвестно.Напомним, скандал вокруг измены мужа Ани Лорак возник, когдав Сети появилось видео, сделанное в клубе, где мужчина поглаживал некуюбрюнетку и что-то ей шептал на ушко. В декабре стало известно, что певицаподала на развод, о чем свидетельствовала запись, которая находилась всвободном доступе на сайте суда. Однако в последнее время она куда-то исчезла.