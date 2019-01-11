Пока еще муж популярной певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу
проводит отпуск вместе с дочерью Софией. Компанию им составляет таинственная
блондинка.
Пока еще муж популярной певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу
проводит отпуск вместе с дочерью Софией. Компанию им составляет таинственная
блондинка.
Мурат и Ани сейчас находятся в Майами, правда отдыхают
супруги по-отдельности. Судя по их соцсетям, Налчаджиоглу периодически забирает
их совместную дочь на прогулки.
Совместное времяпрепровождение с наследницей супруг певицы
фиксирует на камеру мобильного телефона, а после демонстрирует забавные кадры на
своей странице в Instagram. Так, он опубликовал в Stories видео, на котором он
едет на машине с Софией и подпевает играющей на фоне композиции.
Примечательно, что рядом с девочкой сидит неизвестная
женщина, которая тоже снимает происходящее на смартфон. О том, кем приходится
незнакомка Мурату пока неизвестно.
Напомним, скандал вокруг измены мужа Ани Лорак возник, когда
в Сети появилось видео, сделанное в клубе, где мужчина поглаживал некую
брюнетку и что-то ей шептал на ушко. В декабре стало известно, что певица
подала на развод, о чем свидетельствовала запись, которая находилась в
свободном доступе на сайте суда. Однако в последнее время она куда-то исчезла.