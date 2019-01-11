О пресечении сотрудниками полиции уголовных замыслов пенсионеров из неоязыческого националистического объединения и многом другом читайте в свежем номере газеты «Щит и меч».

Киллера купил по дешёвкеВ так называемое общероссийское неоязыческое объединение националистической направленности «Община» входили … пенсионеры из Самары и Тольятти. На протяжении пяти лет они собирались в «штаб-квартире» и строили планы по созданию нового государства, где будут проживать исключительно славяне. Зрели в головах «борцов за чистоту нации» и сугубо уголовные замыслы, пресечь которые удалось сотрудникам правоохранительных органов. Подробности – на страницах «Щита и меча».Где обитает «полицейская селёдка»?Нет, это не рыба и вообще вещь несъедобная. Теперь её редко где можно встретить. Разве в музее транспортной полиции, который создали сотрудники линейного отдела МВД России на станции Тверь.Здесь же можно узнать, что из себя представляла и как действовала «Микстура» - распространённое в 20-30-х годах прошлого века оружие. Самодельное средство изготавливали из булыжника и мешка или портянок. Вот и о злодеяниях рецидивиста Башкатова, убившего полтысячи человек в течении десяти лет, посетители услышали лишь в музее. Потому что в советское время о таких, как он, старались умалчивать.С поезда на балДетское общественное добровольное движение «Юный друг полиции» в Саратовской области создано в марте 2018 года. За это сравнительно небольшое время в школах региона сформировано 450 отрядов из 5500 подростков. В зимние каникулы группа активистов движения была приглашена в Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя. И первым делом поволжские школьники побывали на главной ёлке страны в Кремлёвском дворце. Подробности в публикации «Щита и меча».Полный текст читайте в печатной версии газеты «Щит и меч» № 1, а также на интернет-странице издания.