Китай успешно вывел на орбиту спутник Чжунсин 2D (ChinaSat 2D) – очередной аппарат из серии телекоммуникационных спутников, принадлежащих компании China Satellite Communications.

Китай успешно вывел на орбиту спутник "Чжунсин 2D" (ChinaSat 2D) – очередной аппарат из серии телекоммуникационных спутников, принадлежащих компании China Satellite Communications. Спутник обеспечит Интернет и вещание для радио- и телеканалов для всего Китая, передает ТАСС.Это первый для Китая запуск в 2019 году. Ракета "Чанчжэн-3В" стартовала с космодрома Сичан в провинции Сычуань. Для ракет семейства "Чанчжэн" ("Великий поход") это 298 запуск.Китай активно развивает свою программу освоения космоса, тратя на нее до 8 миллиардов долларов в год. За 2018 год КНР осуществила 39 запусков. Готовятся исследования Марса и астероидов. А в самом начале года китайский зонд "Чанъэ-4" первым в истории человечества успешно сел на темной стороне Луны.