Отношения
России и Белоруссии напоминают американские горки – за взлетом неминуемо
следует падение. В последние дни Александр Лукашенко послал Москве
недвусмысленные сигналы – объединения с Россией по примеру Крыма не будет, а
если Кремль не компенсирует Минску потери от высоких цен на нефть, то форпост,
защищающий Россию на западном направлении исчезнет.
Отношения
России и Белоруссии напоминают американские горки – за взлетом неминуемо
следует падение. В последние дни Александр Лукашенко послал Москве
недвусмысленные сигналы – объединения с Россией по примеру Крыма не будет, а
если Кремль не компенсирует Минску потери от высоких цен на нефть, то форпост,
защищающий Россию на западном направлении исчезнет.
Наблюдатели
сочли заявление о возможной потери единственного союзника, прикрывающего Россию
на западных границах, банальным шантажом. Но на то она и политика, чтобы с
помощью подобных угроз выбивать себе необходимые преференции.
Надо
сказать, что Лукашенко в этом неплохо преуспел. Ладно, если бы он был
президентом, скажем, современной полуфашистской и ориентированной на Запад Украины,
но Батька возглавляет славянскую страну, которая по сути во многом зависит от
России. У нас сложились многолетние, если даже не многовековые связи с братским
белорусским народом. Мало того, две страны образовали в 90-х Союзное
государство, правда, существующее, скорее, формально, на бумаге, чем фактически.
Но
вот ведь странно: за неделю до Нового года Лукашенко зачастил в Москву. Он два
раза был в Кремле и по несколько часов беседовал с Владимиром Путиным. Привез
ему четыре мешка картошки на Новый год, рассыпался в любезностях и в который
раз говорил о дружбе и согласии.
Президенты
решали накопившиеся проблемы и, если судить по заявлениям самого Лукашенко, то
решили их почти полностью. По прибытии в Минск после второго визита, Батька
сделал громкое заявление о том, что создание Союза России и Белоруссии – дело практически
выполненное.
В
политических кругах даже заговорили о том, что Белоруссия якобы готова войти в
состав России. Ходили слухи о создании даже не Союзного государства, которое
де-юре и так существует, а одной страны с единой валютой и общим центром
управления. Кстати, именно такой посыл закладывался в 1994 году, когда Борис
Ельцин и Александр Лукашенко подписывали договор о создании Союза России и
Белоруссии.
Но
накануне, 10 января, в казалось бы безоблачном периоде отношений Москвы и
Минска разразился гром: Александр Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия
останутся полностью независимыми, несмотря на то, что на бумаге они объединены
в союз. Видимо, Батька решил пресечь спекуляции на тему объединения и поставить
жирную точку в этом вопросе. Судя по заявлениям белорусского лидера, второго
Крыма не будет – два государства останутся полностью независимыми.
Президент
Белоруссии сказал, что он и Владимир Путин однозначно определили отсутствие
вопроса об объединении двух государств в повестке дня, разговоры об этом
белорусский лидер назвал притянутыми за уши. Лукашенко отметил, что об
объединении сегодня говорят слишком много, в том числе россияне. Мало того,
ходят слухи и об автокефалии белорусской церкви по примеру украинской.
Я
называю эти вопросы очень глупыми, притянутыми за уши для обсуждения в нашем
обществе.
Дальше
в речи президента произошел коренной перелом и в ней появились угрожающие нотки:
Лукашенко заявил, что возможный отказ Москвы компенсировать Минску налоговый
маневр в нефтяной сфере может привести к потере ею единственного союзника на
западном направлении.
Проблема,
из-за которой Лукашенко готов отдать Россию на растерзание Западу заключается в
смешной для белорусской экономики сумме – 400 миллионов долларов. По сути, это
чистые потери за год от высоких цен на энергоносители, которые плавно до 2024
года вырастут из-за налогового маневра в нефтяной сфере. Он предусматривает
постепенное обнуление экспортной пошлины и повышение ставки налога на добычу.
Но
и тут Россия повела себя интеллигентно: Лукашенко простили даже такие грубости
и дали ему последний шанс. Представитель МИД Мария Захарова сказала сегодня, 11
января, что курс на расширение стратегического взаимодействия с Минском будет
продолжен. "Белоруссия – наш надежный союзник, партнер. Курс на расширение
стратегического взаимодействия с Минском не подлежит сомнению", – сказала
представитель внешнеполитического ведомства.
Она
также напомнила, что для повышения эффективности интеграционного формата уже
создана соответствующая российско-белорусская рабочая группа. Активная работа
ведется и по линии профильных ведомств.
Наблюдатели
полагают, что развязать узел противоречий между Россией и Белоруссией в
краткосрочной перспективе будет не так-то просто. Непонятно, что делать с амбициями
Лукашенко, известного своим взрывным характером. Между своими визитами в Москву
он клянет Россию на чем свет стоит, а после общения с Владимиром Путиным говорит
о любви к своему ближайшему и самому надежному соседу.