Отношения России и Белоруссии напоминают американские горки – за взлетом неминуемо следует падение. В последние дни Александр Лукашенко послал Москве недвусмысленные сигналы – объединения с Россией по примеру Крыма не будет, а если Кремль не компенсирует Минску потери от высоких цен на нефть, то форпост, защищающий Россию на западном направлении исчезнет.

ОтношенияРоссии и Белоруссии напоминают американские горки – за взлетом неминуемоследует падение. В последние дни Александр Лукашенко послал Москвенедвусмысленные сигналы – объединения с Россией по примеру Крыма не будет, аесли Кремль не компенсирует Минску потери от высоких цен на нефть, то форпост,защищающий Россию на западном направлении исчезнет.Наблюдателисочли заявление о возможной потери единственного союзника, прикрывающего Россиюна западных границах, банальным шантажом. Но на то она и политика, чтобы спомощью подобных угроз выбивать себе необходимые преференции.Надосказать, что Лукашенко в этом неплохо преуспел. Ладно, если бы он былпрезидентом, скажем, современной полуфашистской и ориентированной на Запад Украины,но Батька возглавляет славянскую страну, которая по сути во многом зависит отРоссии. У нас сложились многолетние, если даже не многовековые связи с братскимбелорусским народом. Мало того, две страны образовали в 90-х Союзноегосударство, правда, существующее, скорее, формально, на бумаге, чем фактически.Новот ведь странно: за неделю до Нового года Лукашенко зачастил в Москву. Он двараза был в Кремле и по несколько часов беседовал с Владимиром Путиным. Привезему четыре мешка картошки на Новый год, рассыпался в любезностях и в которыйраз говорил о дружбе и согласии.Президентырешали накопившиеся проблемы и, если судить по заявлениям самого Лукашенко, торешили их почти полностью. По прибытии в Минск после второго визита, Батькасделал громкое заявление о том, что создание Союза России и Белоруссии – дело практическивыполненное.политических кругах даже заговорили о том, что Белоруссия якобы готова войти всостав России. Ходили слухи о создании даже не Союзного государства, котороеде-юре и так существует, а одной страны с единой валютой и общим центромуправления. Кстати, именно такой посыл закладывался в 1994 году, когда БорисЕльцин и Александр Лукашенко подписывали договор о создании Союза России иБелоруссии.Нонакануне, 10 января, в казалось бы безоблачном периоде отношений Москвы иМинска разразился гром: Александр Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссияостанутся полностью независимыми, несмотря на то, что на бумаге они объединеныв союз. Видимо, Батька решил пресечь спекуляции на тему объединения и поставитьжирную точку в этом вопросе. Судя по заявлениям белорусского лидера, второгоКрыма не будет – два государства останутся полностью независимыми.ПрезидентБелоруссии сказал, что он и Владимир Путин однозначно определили отсутствиевопроса об объединении двух государств в повестке дня, разговоры об этомбелорусский лидер назвал притянутыми за уши. Лукашенко отметил, что обобъединении сегодня говорят слишком много, в том числе россияне. Мало того,ходят слухи и об автокефалии белорусской церкви по примеру украинской.называю эти вопросы очень глупыми, притянутыми за уши для обсуждения в нашемобществе.Дальшев речи президента произошел коренной перелом и в ней появились угрожающие нотки:Лукашенко заявил, что возможный отказ Москвы компенсировать Минску налоговыйманевр в нефтяной сфере может привести к потере ею единственного союзника назападном направлении.Проблема,из-за которой Лукашенко готов отдать Россию на растерзание Западу заключается всмешной для белорусской экономики сумме – 400 миллионов долларов. По сути, эточистые потери за год от высоких цен на энергоносители, которые плавно до 2024года вырастут из-за налогового маневра в нефтяной сфере. Он предусматриваетпостепенное обнуление экспортной пошлины и повышение ставки налога на добычу.Нои тут Россия повела себя интеллигентно: Лукашенко простили даже такие грубостии дали ему последний шанс. Представитель МИД Мария Захарова сказала сегодня, 11января, что курс на расширение стратегического взаимодействия с Минском будетпродолжен. "Белоруссия – наш надежный союзник, партнер. Курс на расширениестратегического взаимодействия с Минском не подлежит сомнению", – сказалапредставитель внешнеполитического ведомства.Онатакже напомнила, что для повышения эффективности интеграционного формата ужесоздана соответствующая российско-белорусская рабочая группа. Активная работаведется и по линии профильных ведомств.Наблюдателиполагают, что развязать узел противоречий между Россией и Белоруссией вкраткосрочной перспективе будет не так-то просто. Непонятно, что делать с амбициямиЛукашенко, известного своим взрывным характером. Между своими визитами в Москвуон клянет Россию на чем свет стоит, а после общения с Владимиром Путиным говорито любви к своему ближайшему и самому надежному соседу.