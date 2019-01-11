Россиянка Елизавета Казелина заняла второе место на стартовавшем в Италии чемпионате Европы по конькобежному спорту. Она финишировала на дистанции 500 метров с результатом 39,264 секунды.

Россиянка Елизавета Казелина заняла второе место на стартовавшем в Италии чемпионате Европы по конькобежному спорту. Она финишировала на дистанции 500 метров с результатом 39,264 секунды.Лучшее время дня показала представительница Нидерландов Антоинетте де Йонг (39,194). В тройку лучших также попала Франческа Лоллобриджида из Италии (39,563 секунды).Россиянки Евгения Лаленкова и Наталья Воронина заняли соответственно седьмое и девятое места. Чемпионат Европы по конькобежному спорту завершится 13 января.