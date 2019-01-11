Уничтожить пассажирский самолет, который пытается войти в воздушное пространство России, можно будет только в крайнем случае, когда есть реальная угроза экологической катастрофы или террористического акта. Такую поправку российские военные хотят внести с постановление правительства О порядке применения оружия и военной техники при охране государственной границы РФ в воздушном пространстве.

Уничтожить пассажирский самолет, который пытается войти в воздушное пространство России, можно будет только в крайнем случае, когда есть реальная угроза экологической катастрофы или террористического акта. Такую поправку российские военные хотят внести в постановление правительства "О порядке применения оружия и военной техники при охране государственной границы РФ в воздушном пространстве".То есть нарушитель должен лететь с отключенными системами госопознавания, не выходить на радиосвязь, не реагировать на световые сигналы или жесты экипажей дежурных истребителей ПВО. Только после этого, боевые машины получат разрешение открыть предупредительный огонь: выпустить несколько очередей трассирующих снарядов. Если и этого не хватит, плюс самолет-нарушитель движется, например, в сторону города, атомной электростанции или химического предприятия, тогда будет поставлен вопрос о применении оружия на поражение.Что особенно важно, если реальной угрозы падения пассажирского лайнера на особо важный или опасный объект нет, то и стрелять истребители не станут, а продолжат пытаться посадить нарушителя. То же самое касается и захваченных российских воздушных судов.Вооруженный военный самолет или беспилотник другого государства, который вторгается в воздушное пространство РФ, будет уничтожен в том случае, если откажется подчиняться командам сил противовоздушной обороны.Стоит добавить, что учения по перехвату самолетов нарушителей в российских ВКС проводятся регулярно. Например, в конце сентября 2018 года в Южном военном округе четыре дежурных истребителя Су-30М2 заставили приземлиться якобы захваченный транспортник Ан-26. Пилоты действовали строго по инструкции, разве что до применения оружия дело не дошло.