Три человека получили травмы в результате обрушения торгового павильона на рынке в Макеевке в Донецкой народной республике. Очевидцы сняли на видео последствия ЧП.

Три человека получили травмы в результате обрушения торгового павильона на рынке в Макеевке в Донецкой народной республике. Очевидцы сняли на видео последствия ЧП.Инцидент произошел около двух часов дня 11 января на "Красном рынке", где под тяжестью выпавшего снега рухнул металлический навес торгового ряда из 23 мест. О состоянии трех пострадавших ничего не сообщается, известно только, что их доставили в больницу.На кадрах видно лежащую на снегу со сломанными ногами женщину, ее знакомая получила травмы головы.В настоящее время спасатели разбирают завалы на месте происшествия.