Француз Мартен Фуркад, норвежец Йоханнес Бе, а также швед Себастьян Самуэльссон обрушились с критикой в адрес российского биатлониста Александра Логинова после его первой победы в карьере.

Француз Мартен Фуркад, норвежец Йоханнес Бе, а также швед Себастьян Самуэльссон обрушились с критикой в адрес российского биатлониста Александра Логинова после его первой победы в карьере.Ранее россиянин выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Логинов опередил Бе и Самуэльссона, которые стали вторым и третьим соответственно.Напомним, претензии соперников связаны с двухлетней дисквалификацией россиянина, которую он отбыл после обнаружения в его допинг-пробе эритропоэтина в ноябре 2013 года.Фуркад требует от Логинова публичных извинений: "Сейчас он делает вид, что ничего не случилось. И поэтому не получает моего уважения".Россиянин в ответ заявил, что хотел бы поговорить с французом лицом к лицу, чтобы "закрыть вопрос".Бе же сказал, что не хочет ничего комментировать. "Мы просто должны попытаться победить его". – заявил норвежец, которого цитирует "Спорт-экспресс".Давний критик всего российского биатлона и спорта Самуэльссон также требует публичных объяснений и извинений. "Самое маленькое, что он может сделать — извиниться перед всей семьей биатлонистов, — заявил шведский биатлонист. — Если вы использовали эритропоэтин, то вам нечего здесь делать".Примечательно, что норвежец и швед во время церемонии награждения пожали Логинову руку и сделали совместное фото, а все комментарии дали уже после всех официальных мероприятий.