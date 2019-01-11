Оранжевое лицо и высунутый язык президента США удивили зрителей американского телеканала Fox Q13. Редактор, пропустивший в эфир трансляцию выступления Дональда Трампа, уволен.

Оранжевое лицо и высунутый язык президента США удивилизрителей американского телеканала Fox Q13. Редактор, пропустивший в эфиртрансляцию выступления Дональда Трампа, уволен.Выступление американского президента выглядело странным. Вчастности, повторялся момент, где Дональд облизал губы, а лицо лидера СШАбыло неестественного оранжевого цвета.Телеканал уже принес свои извинения. Руководство сожалеет,что портрет президента США Дональда "получился в негативном свете".Сотрудника, ответственного за трансляцию, уволили – однако кто именноотредактировал видео, до сих пор неизвестно. Возможно, редактор выпустил в эфируже измененную кем-то запись выступления Трампа, предварительно ее не проверив, передает Independent.