Оранжевое лицо и высунутый язык президента США удивили
зрителей американского телеканала Fox Q13. Редактор, пропустивший в эфир
трансляцию выступления Дональда Трампа, уволен.
Оранжевое лицо и высунутый язык президента США удивили
зрителей американского телеканала Fox Q13. Редактор, пропустивший в эфир
трансляцию выступления Дональда Трампа, уволен.
Выступление американского президента выглядело странным. В
частности, повторялся момент, где Дональд облизал губы, а лицо лидера США
было неестественного оранжевого цвета.
Телеканал уже принес свои извинения. Руководство сожалеет,
что портрет президента США Дональда "получился в негативном свете".
Сотрудника, ответственного за трансляцию, уволили – однако кто именно
отредактировал видео, до сих пор неизвестно. Возможно, редактор выпустил в эфир
уже измененную кем-то запись выступления Трампа, предварительно ее не проверив, передает Independent.