В немецком Оберхофе состоялась спринтерская гонка у мужчин на первом в 2019 году этапе Кубка мира по биатлону. Россиянин Александр Логинов завоевал золото на дистанции 10 километров, показав время 25 минут 50,09 секунды.

В немецком Оберхофе состоялась спринтерская гонка у мужчин на первом в 2019 году этапе Кубка мира по биатлону. Россиянин Александр Логинов завоевал золото на дистанции 10 километров, показав время 25 минут 50,09 секунды.Несмотря на непростые погодные условия, российский биатлонист сумел пройти два огневых рубежа без промахов. На дистанции же он показал отличную скорость. Эта победа стала для Логинова первой в карьере в индивидуальных гонках Кубка мира.Второе место занял норвежец Йоханнес Бе с отставанием от лидера в 25,2 секунды. В тройке лучших оказался и швед Себастьян Самуэльссон (+36,8).