Внешнеполитическая стратегия Лондона завела отношения с Россией в тупик, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Внешнеполитическая стратегия Лондона завела отношения с Россией в тупик, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Как передает ТАСС, такое мнение дипломат высказала, комментируя присвоение британской королевой Елизаветой II наград тем сотрудникам Форин-офиса, которые работали на российском направлении.Захарова подчеркнула, что с формулировкой "За заслуги в проведении британской внешнеполитической линии" были отмечены дипломаты, которые наиболее активно работали по формированию политики Лондона по делу Скрипалей.Речь идет о британском после в России Лори, советнике-посланнике посольства Линдси Сколл, заместителе директора по России департамента Восточной Европы и Центральной Азии министерства иностранных дел Великобритании Шарлотте Уоллер и первом секретаре посольства в Москве Эмме Ноттингем.Захарова отметила, что ни о каком прогрессе между Россией и Великобританией речи нет, поскольку внешнеполитическая стратегия Форин-офиса "завела двусторонние отношения в настоящий тупик".4 марта 2018 года экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия были отравлены в британском городе Солсбери нервно-паралитическим веществом семейства "Новичок".Власти Соединенного Королевства обвинили Москву в причастности к инциденту, несмотря на то, что Россия категорически отвергла это утверждение, сообщив, что такое вещество не разрабатывалось ни в СССР, ни в РФ.После этого Великобритания выслала из страны 23 российских дипломата и заявила о других антироссийских мерах. Россия предприняла ответные шаги, выслав из страны такое же число сотрудников британского посольства, а также закрыла генеральное консульство Великобритании в Петербурге, и прекратило деятельность Британского совета в РФ.