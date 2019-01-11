Президент Белоруссии целых 25 лет упорно сопротивляется давлению Кремля. Если в ближайшее время Александр Лукашенко не пойдет на попятную, его могут устранить физически. Безумные и фантастические версии политических событий с упоением тиражируют украинские СМИ.

Президент Белоруссии целых 25 лет упорно сопротивляетсядавлению Кремля. Если в ближайшее время Александр Лукашенко не пойдет напопятную, его могут устранить физически. Безумные и фантастические версииполитических событий с упоением тиражируют украинские СМИ.Россия сильно прижала Беларусь, почти вынуждая ее президентапойти на капитуляцию. Перед Лукашенко стоит сложный выбор: или продолжатьбороться, или сдаться Кремлю. Мнение очередного "эксперта" – известногопостоянной критикой Путина политолога Андрея Пионтковского – публикуетукраинский "Обозреватель"."Выбор стоит перед Лукашенко – или смириться, получитьприличную пенсию до конца жизни где-нибудь на сочинской вилле. Или продолжитьто, чем он занимается на протяжении 25-ти лет – борьбой за независимостьБеларуси. Да, можно сказать, что он боролся все время за свою власть. Но онэффективным способом оказывал сопротивление", – рассуждает Пионтковский.По словам политолога, Лукашенко четверть века обманывалМоскву – подписывая договоры, получая от нее субсидии – но не соглашаясь приэтом на должность "секретаря Минскогообкома".Политолог считает, что "тянул время",сохраняя независимость Белоруссии от Москвы. Теперь же, убежден "эксперт",Александра Лукашенко загнали в угол. "Если он откажется пойти накапитуляцию, "Новичок" – это один из первых для него вариантов",– с уверенностью заявляет Пионтковский.Напомним, Лукашенко дважды перед самым Новым годом побывал в Москве и пообщался с Владимиром Путиным. Однако на днях белорусский лидер заявил, что возможный отказ Москвы от компенсации Минску налогового маневра в нефтяной сфере может привести к потери ею единственного союзника на западном направлении.Наблюдатели расценили слова как шантаж. Несмотря на это, в российском МИДе заявили, чтоБелоруссия – надежный союзник и партнер России. А курс на расширение стратегического взаимодействия с Минском не подлежит сомнению.