Президент Белоруссии целых 25 лет упорно сопротивляется
давлению Кремля. Если в ближайшее время Александр Лукашенко не пойдет на
попятную, его могут устранить физически. Безумные и фантастические версии
политических событий с упоением тиражируют украинские СМИ.
Президент Белоруссии целых 25 лет упорно сопротивляется
давлению Кремля. Если в ближайшее время Александр Лукашенко не пойдет на
попятную, его могут устранить физически. Безумные и фантастические версии
политических событий с упоением тиражируют украинские СМИ.
Россия сильно прижала Беларусь, почти вынуждая ее президента
пойти на капитуляцию. Перед Лукашенко стоит сложный выбор: или продолжать
бороться, или сдаться Кремлю. Мнение очередного "эксперта" – известного
постоянной критикой Путина политолога Андрея Пионтковского – публикует
украинский "Обозреватель".
"Выбор стоит перед Лукашенко – или смириться, получить
приличную пенсию до конца жизни где-нибудь на сочинской вилле. Или продолжить
то, чем он занимается на протяжении 25-ти лет – борьбой за независимость
Беларуси. Да, можно сказать, что он боролся все время за свою власть. Но он
эффективным способом оказывал сопротивление", – рассуждает Пионтковский.
По словам политолога, Лукашенко четверть века обманывал
Москву – подписывая договоры, получая от нее субсидии – но не соглашаясь при
этом на должность "секретаря Минского
обкома".
Политолог считает, что "тянул время",
сохраняя независимость Белоруссии от Москвы. Теперь же, убежден "эксперт",
Александра Лукашенко загнали в угол. "Если он откажется пойти на
капитуляцию, "Новичок" – это один из первых для него вариантов",
– с уверенностью заявляет Пионтковский.
Напомним, Лукашенко дважды перед самым Новым годом побывал в Москве и пообщался с Владимиром Путиным. Однако на днях белорусский лидер заявил, что возможный отказ Москвы от компенсации Минску налогового маневра в нефтяной сфере может привести к потери ею единственного союзника на западном направлении.
Наблюдатели расценили слова как шантаж. Несмотря на это, в российском МИДе заявили, что
Белоруссия – надежный союзник и партнер России. А курс на расширение стратегического взаимодействия с Минском не подлежит сомнению.