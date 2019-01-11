Белорусский лидер заявил, что план по объединению страны с
Россией на повестке дня не стоит, при этом тонко подняв и вопрос об автокефалии
белорусской церкви. Протодиакон Андрей
Кураев назвал риторику Александра Лукашенко о независимости церкви его
государства предупреждением Москве.
Белорусский лидер заявил, что план по объединению страны с
Россией на повестке дня не стоит, при этом тонко подняв и вопрос об автокефалии
белорусской церкви. Протодиакон Андрей
Кураев назвал риторику Александра Лукашенко о независимости церкви его
государства предупреждением Москве.
Ссориться с Россией
президент Беларуси не намерен, поскольку это не в его интересах. Однако мягко
намекнуть на неприятные возможные последствия ухудшения отношения между нашими
странами он себе позволяет.
Разговоры об
автокефалии церкви в Беларуси глава государства считает "притянутыми за уши". Он
добавил, что об этом не может идти речи. Но не все столь прозрачно. Возможно, это
подлая дипломатическая хитрость.
По словам богослова,
писателя и общественного деятеля Андрея Кураева, Александра Лукашенко "никто за
язык не тянул поднять вопрос о церкви". "Почему он навязал вопрос о сохранении
государственной национальности в России и о слиянии в одно государство с
вопросом об автокефалии Белорусской церкви. Ясно, что эти процессы
разнонаправленные… Очевидно, что это была оппозиция. Я думаю… это такая мягкая
форма шантажа. То есть Москва должна иметь в виду, что если будет давить вопрос
о слиянии государств, то Белоруссия поставит церковный вопрос", – цитирует
Кураева .
Протодиакон
отметил, что сам президент Белорусии находится в недружественных отношениях с
митрополитом Минским и Заславским Павлом. Присланный Россией, он так и не смог
ассимилироваться в Беларуси.
Кураев
добавил, что вовсе не факт, что вопрос об автокефалии белорусской церкви
останется только на словах. "Кремлевско-белорусский
роман уже очень затянут, в нем мало плюсов, поэтому Лукашенко обозначил одну из
мин, которая может быть использована", – уверен специалист
в области христианской философии.