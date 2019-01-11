Белорусский лидер заявил, что план по объединению страны с Россией на повестке дня не стоит, при этом тонко подняв и вопрос об автокефалии белорусской церкви. Протодиакон Андрей Кураев назвал риторику Александра Лукашенко о независимости церкви его государства предупреждением Москве.

Белорусский лидер заявил, что план по объединению страны сРоссией на повестке дня не стоит, при этом тонко подняв и вопрос об автокефалиибелорусской церкви. Протодиакон АндрейКураев назвал риторику Александра Лукашенко о независимости церкви егогосударства предупреждением Москве.Ссориться с Россиейпрезидент Беларуси не намерен, поскольку это не в его интересах. Однако мягконамекнуть на неприятные возможные последствия ухудшения отношения между нашимистранами он себе позволяет.Разговоры обавтокефалии церкви в Беларуси глава государства считает "притянутыми за уши". Ондобавил, что об этом не может идти речи. Но не все столь прозрачно. Возможно, этоподлая дипломатическая хитрость.По словам богослова,писателя и общественного деятеля Андрея Кураева, Александра Лукашенко "никто заязык не тянул поднять вопрос о церкви". "Почему он навязал вопрос о сохранениигосударственной национальности в России и о слиянии в одно государство свопросом об автокефалии Белорусской церкви. Ясно, что эти процессыразнонаправленные… Очевидно, что это была оппозиция. Я думаю… это такая мягкаяформа шантажа. То есть Москва должна иметь в виду, что если будет давить вопросо слиянии государств, то Белоруссия поставит церковный вопрос", – цитируетКураева .Протодиаконотметил, что сам президент Белорусии находится в недружественных отношениях смитрополитом Минским и Заславским Павлом. Присланный Россией, он так и не смогассимилироваться в Беларуси.Кураевдобавил, что вовсе не факт, что вопрос об автокефалии белорусской церквиостанется только на словах. "Кремлевско-белорусскийроман уже очень затянут, в нем мало плюсов, поэтому Лукашенко обозначил одну измин, которая может быть использована", – уверен специалиств области христианской философии.