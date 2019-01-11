Президент Франции Эммануэль Макрон отказался от поездки на Всемирный экономический форум, который пройдет в Давосе с 22 по 25 января.

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался от поездки на Всемирный экономический форум, который пройдет в Давосе с 22 по 25 января.Как объяснили в Елисейском дворце, это связано со сложной ситуацией в стране из-за продолжающихся протестов "желтых жилетов" и сильной личной загруженностью президента — 21 января в Версале состоится саммит Choose France, передает РИА Новости.Ранее от поездки в Давос отказался президент США Дональд Трамп. При этом американский лидер извинился перед участниками форума и пожелал им успеха. Деятельность администрации США частично приостановлена с 22 декабря из-за разногласий по поводу финансирования строительства пограничной стены.