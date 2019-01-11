Фильм о легендарном танке Победы победно шествует по стране. На сеансах Т-34 уже побывали более пяти миллионов человек, и многие в ближайшие выходные собираются посмотреть картину еще раз. Сборы уже достигли полутора миллиардов рублей.

Фильм о легендарном танке Победы победно шествует по стране. На сеансах "Т-34" уже побывали более пяти миллионов человек, и многие в ближайшие выходные собираются посмотреть картину еще раз. Сборы уже достигли полутора миллиардов рублей.Победоносное шествие "Т-34" в российском кино продолжается: и после новогодних праздников приключенческий экшен собирает полные залы по всей стране. В Челябинске, который в годы войны называли танкоградом, на фильм о легендарной машине Победы пришла целая спортивная школа — хоккеисты юношеского "Трактора"."Хочется идти и сражаться до последнего, как показали в фильме "Т-34", — делится один из юных зрителей. — И еще я горжусь своим городом Челябинск, который выпускал такие танки".А в Казани за экипаж "тридцатьчетверки" переживали, как за сборную страны, будущие футболисты.- Такие фильмы очень сплачивают. Командный дух, патриотизм, дети знают своих героев.В Новосибирске очереди за билетами выстраиваются еще до открытия кинотеатров. "Пришла в 9:20 — уже люди стоят даже на улице!" — рассказывает кассир. И после каждого сеанса — аплодисменты и слезы.- Была вся в фильме, в этих событиях, в этой войне, в этой дружбе, в этой солидарности, в этом единстве! Вот это самое главное было в этом фильме!Фильм о знаменитой на весь мир машине Красной армии собрал в кинотеатрах целую армию зрителей. Более пяти миллионов человек уже посмотрели картину и собираются пойти снова.- Здорово, что детям можно показать эту тематику вечную в таком формате, в котором действительно хочется смотреть и жить этим! Вот это, наверное, важно!- А вы детям покажете?- Обязательно!Прокат картины продолжается. В эти выходные кинотеатры ставят дополнительные сеансы "Т-34", чтобы кино о легендарном подвиге, большой любви и настоящей дружбе смог увидеть каждый.