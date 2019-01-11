Известный боец смешанных единоборств Федор Емельяненко назван лучшим в номинации Возвращение года от американского издания Combat Press, системно освещающего мир ММА. В 2018 году Емельяненко-старший принял участием в двух боях американской лиги Bellator и в обоих одержал уверенные победы.

Известный российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко назван лучшим в номинации "Возвращение года" от престижного американского издания Combat Press, системно освещающего мир ММА. В 2018 году Емельяненко-старший принял участием в двух боях американской лиги Bellator и в обоих одержал уверенные победы.Подписав с Bellator контракт на три боя, Федор в первом поединке отправил Фрэнка Мира в нокаут уже на первой минуте встречи. В октябре Емельяненко нокаутировал еще одного известного бойца из США Чела Соннена в конце первого раунда. Спортбокс.Ru, напоминает, что следующий бой наш спортсмен проведет против Райана Бэйдера26 января.