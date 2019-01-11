Популярная певица рассказала поклонникам, кто является кумиром ее старости. Фотографию со звездой Монеточка разместила на своей странице в Instagram.

Популярная певица рассказала поклонникам, кто является"кумиром ее старости". Фотографию со звездой Монеточка разместила на своейстранице в Instagram.Лиза отправилась в музей, где случайно встретилась сартистом Александром Морозовым, и попросила сделать совместную фотографию. На снимке девушка стоитрядом с юмористом. "Кумир моей старости", – с иронией написала . Длявыхода в свет она выбрала черный топ, светло-коричневую юбку, пиджак в клетку ичерные сапоги. Саруханов предпочел более свободный наряд и пришел на выставку в черномспортивном костюме.Пользователи оценили юмор певицы и принялись соревноваться востроумии: "Разгорится кострищем зависть бабушкиных подруг", "Не попади в егокопилочку", "Лиза постоянно радует своих бабушек встречами с их кумирами. Я бытоже свою хотела бы так порадовать". Один из подписчиков в шутку спросил, почему она забыла про Леонида Якубовича.Другие комментаторы похвалили образ . "Боже. Какаяты красивая!", "Сапоги классные! Тоже такие хочу", "Лиза такая хорошая! Простоангел мох снов!", "Выглядишь просто сногсшибательно", "Монеточка, а ты мой кумир!" – написали очарованные пользователи.