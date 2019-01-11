Популярная певица рассказала поклонникам, кто является
кумиром ее старости. Фотографию со звездой Монеточка разместила на своей
странице в Instagram.
Популярная певица рассказала поклонникам, кто является
"кумиром ее старости". Фотографию со звездой Монеточка разместила на своей
странице в Instagram.
Лиза отправилась в музей, где случайно встретилась с
артистом Александром Морозовым, и попросила сделать совместную фотографию. На снимке девушка стоит
рядом с юмористом. "Кумир моей старости", – с иронией написала . Для
выхода в свет она выбрала черный топ, светло-коричневую юбку, пиджак в клетку и
черные сапоги. Саруханов предпочел более свободный наряд и пришел на выставку в черном
спортивном костюме.
Пользователи оценили юмор певицы и принялись соревноваться в
остроумии: "Разгорится кострищем зависть бабушкиных подруг", "Не попади в его
копилочку", "Лиза постоянно радует своих бабушек встречами с их кумирами. Я бы
тоже свою хотела бы так порадовать". Один из подписчиков в шутку спросил, почему она забыла про Леонида Якубовича.
Другие комментаторы похвалили образ . "Боже. Какая
ты красивая!", "Сапоги классные! Тоже такие хочу", "Лиза такая хорошая! Просто
ангел мох снов!", "Выглядишь просто сногсшибательно", "Монеточка, а ты мой кумир!" – написали очарованные пользователи.