Компания SpaceX Илона Маска завершила установку ракеты-носителя для испытательного суборбитального полета многоразовой ракетно-космической системы Starship. Об этом предприниматель сообщил в своем Twitter, сопроводив публикацию фотографией ракеты.

Американский бизнесмен, глава компании SpaceX Илон Маск опубликовал в своем Twitter фотографию ракеты для суборбитального полета. Он подчеркнул, что фото настоящее, сделанное на космодроме компании в Техасе.Starship test flight rocket just finished assembly at the @SpaceX Texas launch site. This is an actual picture, not a rendering. pic.twitter.com/k1HkueoXaz— Elon Musk (@elonmusk) 11 января 2019 г.Версия, которой бизнесмен похвастался перед своими подписчиками, предназначена для запусков на околоземную орбиту. Для орбитальных полетов ракета будет выше и с более толстой обшивкой.Испытательный полет прототипа Starship может состояться через 4-8 недель — об этом бизнесмен сообщил, отвечая на вопрос одного из пользователей.