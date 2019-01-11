Злоумышленник похищал имущество у пожилых жительниц Мурома.

3 января текущего года сотрудники уголовного розыска Межмуниципального отдела МВД России «Муромский» в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали 18-летнего местного жителя. Молодой человек подозревается в совершении серии грабежей на территории районного центра.В ноябре и декабре прошлого года в дежурную часть МО МВД России «Муромский» поступило несколько сообщений от местных жительниц о том, что неизвестный молодой человек подбегал к ним на улице, похищал сумки с находившимися в них документами, имуществом, денежными средствами и скрывался.Общая сумма ущерба, причиненного собственницам, составила около 30 000 рублей.Задержанный оперативниками местный житель в содеянном сознался. Установлено, что после хищений подозреваемый оставлял себе деньги, а прочее имущество выбрасывал.В настоящее время установлена причастность фигуранта к совершению четырех эпизодов преступной деятельности.Следственным отделом МО МВД России «Муромский» в отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст.161 УК РФ (грабеж).Фигурант находится под стражей.