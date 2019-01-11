Известный фотограф и супруг певицы поделился на своей странице в Instagram откровенным роликом. Таким образом Дмитрий Исхаков пригласил поклонников на шоу Полины Гагариной.

Известный фотографи супруг певицы поделился на своей страницев Instagram откровенным роликом. Таким образом Дмитрий Исхаков пригласилпоклонников на шоу Полины Гагариной.Возлюбленный артистки проявилоригинальность, анонсировав выступление жены, которое состоится 30 марта.Исхаков разместил видео, на котором обнаженная , закрывая интимныеместа ногами, сидит и крутит руками.Фотограф предупредил жену, чтозальет видеозапись с ней в Instagram. На заднем плане после этого слышен смех.Смеется и сама Полина."Это будет нечто потрясающеевоображение. А пока, мы позволим себе немного приоткрыть занавес и вместе свами окунуться в таинственное закулисье подготовки к шоу", – рассказал подписчикамДмитрий Исхаков. Поклонники Гагариной принялись горячо обсуждать ролик."Полина будет петь нагишом?" "Полина,хватит худеть, кожа и кости остались. Берегите себя!", "Кто режиссер шоу?", "У, что же там будет" – заметили в комментариях пользователи.Отметим, что смело идет на любые эксперименты с внешностью.Однако не все ее преображения нравятся многочисленным фанатам. Ранее онаопубликовала в своей микроблоге фотографию, на которой запечатлена в телесногоцвета бюстье, с гладко убранными назад полосами, высветленным макияжем лицом ибледной сиреневой помадой. Однако такой образ певицы не понравилсябольшинству фолловеров.