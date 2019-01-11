Известный фотограф
и супруг певицы поделился на своей странице
в Instagram откровенным роликом. Таким образом Дмитрий Исхаков пригласил
поклонников на шоу Полины Гагариной.
Известный фотограф
и супруг певицы поделился на своей странице
в Instagram откровенным роликом. Таким образом Дмитрий Исхаков пригласил
поклонников на шоу Полины Гагариной.
Возлюбленный артистки проявил
оригинальность, анонсировав выступление жены, которое состоится 30 марта.
Исхаков разместил видео, на котором обнаженная , закрывая интимные
места ногами, сидит и крутит руками.
Фотограф предупредил жену, что
зальет видеозапись с ней в Instagram. На заднем плане после этого слышен смех.
Смеется и сама Полина.
"Это будет нечто потрясающее
воображение. А пока, мы позволим себе немного приоткрыть занавес и вместе с
вами окунуться в таинственное закулисье подготовки к шоу", – рассказал подписчикам
Дмитрий Исхаков. Поклонники Гагариной принялись горячо обсуждать ролик.
"Полина будет петь нагишом?" "Полина,
хватит худеть, кожа и кости остались. Берегите себя!", "Кто режиссер шоу?", "У, что же там будет" – заметили в комментариях пользователи.
Отметим, что смело идет на любые эксперименты с внешностью.
Однако не все ее преображения нравятся многочисленным фанатам. Ранее она
опубликовала в своей микроблоге фотографию, на которой запечатлена в телесного
цвета бюстье, с гладко убранными назад полосами, высветленным макияжем лицом и
бледной сиреневой помадой. Однако такой образ певицы не понравился
большинству фолловеров.