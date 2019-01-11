В 2019 многие трудности президентской четы будет разгребать жена Трампа Мелания. Таким мнением поделилась с Дни.ру потомственная ведунья Саона.

В 2019 многие трудности президентской четы будет разгребать жена Трампа Мелания. Таким мнением поделилась с "Дни.ру" .Дональд Трамп – человек,сотканный из противоречий, убеждена Саона. "Не удивительно, ведь его зодиакальный знак Близнецы.Но дело даже не в гороскопе. Президент США– прямолинейный, упрямый, порой беспринципный, невероятно тщеславный и вто же время ранимый. Естественно, на публике он проявляет только свои сильныестороны, иначе как можно быть "лидером свободного мира", ведь именно так себяназывает глава Белого дома",– заявила она."2019 год для него будет неоднозначным. С одной стороны Трампу нужно уже начинать подготавливать почву дляпереизбрания на второй срок в 2020 году, а именно это он и планирует сделать. Сдругой – Дональд останется верен себе: он будет так же вступать в жаркие споры,ругаться и ссориться в твитере – всем известна страсть Президента к этойсоциальной сети. Его многочисленные недоброжелатели тоже не дремлют, в будущемгоду грядёт новая волна секс-скандалов. Ещё больше женщин из его бурного прошлоговыступят с обвинениями, что, конечно, не добавит очков его и без того спорномуимиджу. А главное, под удар опять попадёт ни в чём не виновная Мелания. Первойледи США вновь придётся на публике изображать счастливую супругу, а вездесущиежурналисты будут бесконечно смаковать подробности её отношений с мужем. Деньгии власть позволяют Трампу из раза в раз выходить сухим из воды. Когда СМИпытаются указать на его очевидные просчёты и ложь, он называет их аргументы"фейковыми". Трамп – провокатор. Он получает удовольствие, когда видит, чтовывел кого-то из себя, будь то телеведущая, его политический оппонент илипрезидент другой страны.Отношения Трампа с Россиейтоже нельзя назвать тёплыми. Двойственность его натуры проявляется и в этом.Сегодня он говорит, что поддерживает Владимира Путина, а завтра подписываетуказ о новых санкциях против нашей страны. Естественно, эти решения он непринимает в одиночку. Вокруг Дональдамного людей, которые оказывают на него колоссальное давление, вчастности его старшая дочь Иванка. Её часто называют то правой рукой отца, тосерым кардиналом Белого дома, то истинной Первой леди", – продолжила ведунья."У Президента США в 2019 годубудет всё так же много сторонников, но количество тех, кто недоволен егополитикой возрастёт, как внутри страны, так и за её пределами. Многие лидерыгосударств Европы, Азии и Востока уже сейчас не согласны с Трампом и егоманерой вести переговоры, и в будущем году ситуация лишь усугубится. Неудивительно, что когда американский лидер приезжает с визитом в какую-то страну,его встречают плакатами с нецензурными надписями, а президентский кортежзабрасывают яйцами и помидорами.Переизберут ли Дональда Трампана второй срок пока говорить рано, шансы на то, что это случится, равныпримерно 50/50. А вот то, что его жена может не выдержать и подать на развод,вполне вероятно. Мелания уже сейчас не довольна тем, какой стала её жизнь. Онавполне может проявить характер и пойти на отчаянные меры", – резюмировала Саона.