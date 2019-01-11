Если в отношениях артистов Павла Прилучного и Агаты Муцениеце произойдет полное перемирие, пара разойдется. Так видит таролог Марианна Абравитова.

Если в отношениях артистов Павла Прилучного и Агаты Муцениеце произойдет полное перемирие, пара разойдется. Так видит .Пара не успокоится никогда, убеждена Абравитова. "Это стиль их жизни и их общения. Они привыкли жить так, и все у них и будет продолжаться скачками. То буря, то затишье. Все будет в плаванье по волнам, то шторм, то штиль. Мы будет видеть интересные новости о них в СМИ. Расставаться они не собираются. Они будут жить вместе. Просто пара очень взрывная. Они живут по принципу нашла коса на камень. Есть и любовь и ненависть, знаете , как говорят от любви до ненависти один шаг. Вот и в их случае такая же история. Да, точку равновесия они найти не могут. Но им она и не нужна. Как только начнется полное перемирие, пара разойдется. Не могут они жить иначе. В этом и есть их Кайф. Все эти эмоциональные переливы их смысл жизни",— объяснила таролог."Если некоторые думают, что ругаться и выяснять отношения это плохо, то тут все с точностью наоборот. Весь год им явно будет не скучно. Да и нам с их помощью будет о чем почитать и что обсудить. Это заряда энергии им хватит на 100 лет. В таких союзах где сохраняется интрига и есть такой градус повышения страстей, эмоциональность, и не уверенности, будем вместе или не будем, живут очень долго. Покоя им не видать. Ну и Слава Богу. Не вижу в этой семье проблем с деньгами. Год Свиньи подарит им отличеный денежный поток. Это какие-то интересные роли и вооьще много всяких предложений. Что касается здоровья, главное не испортить себе нервную систему бесконечными разборками, а в целом все достаточно позитивно", – добавила она.