Незавидное соседство. Жители целой улицы в Суздале бьют тревогу из-за появления в тихом уголке древнего города еще одного мини-отеля. Люди жалуются, что строительная техника уже разрушила единственную узкую дорогу к их домам, а теперь и машины постояльцев гостиницы сделают их жизнь небезопасной. Ведь и взрослым, и детям приходится ходить по проезжей части без тротуаров. Жители не раз обращались к местным властям и писали Президенту. Только собственник участка, на котором построили отель, до сих пор игнорирует обязательство восстановить асфальт, а администрация Суздаля, как выяснилось, даже не знает о появлении нового гостиничного объекта в городе. Оксана Любимова расскажет подробнее.

Незавидное соседство. Жители целой улицы в Суздале бьют тревогу из-за появления в тихом уголке древнего города еще одного мини-отеля. Люди жалуются, что строительная техника уже разрушила единственную узкую дорогу к их домам, а теперь и машины постояльцев гостиницы сделают их жизнь небезопасной. Ведь и взрослым, и детям приходится ходить по проезжей части без тротуаров. Жители не раз обращались к местным властям и писали Президенту. Только собственник участка, на котором построили отель, до сих пор игнорирует обязательство восстановить асфальт, а администрация Суздаля, как выяснилось, даже не знает о появлении нового гостиничного объекта в городе. Оксана Любимова расскажет подробнее.(г. Суздаль)Это масштабное строение с большим жилым домом и двухэтажной баней уже несколько лет не дает спокойно жить людям на Садовой улице в Суздале. С начала стройки на этом участке по узкой дороге без тротуаров стали ездить многотонные грузовики с щебенкой, грунтом и кирпичами. Люди говорят, проложенный на их собственные деньги асфальт превратился в сплошные ямы и ухабины, а каждый выход за забор собственного дома - в страх оказаться под колесами.Андрей Гаврилов, житель ул. Садовой: "Постоянно грязь, щебенка, шум, пыль. Неудобств было очень много. После строительства дорога постепенно превратилась, мягко говоря, в руины".Нина Галдина, жительница ул. Садовой: "У нас гуляют маленькие дети, и у нас проезжали 20-тонные машины по 50 рейсов в день. Мы перекрывали людьми, но мы не можем стоять здесь постоянно".Жители Садовой говорят, по масштабам стройки сразу стало понятно: по соседству будет не просто жилой дом, а гостиница, и транспортный поток на улице уже не прекратится. Люди перестали выпускать детей на прогулку и стали бить тревогу. Нина Галдина рассказывает, всей улицей пытались разговаривать с застройщиком, жаловались местным властям, писали Президенту. В итоге добились только гарантийного письма от собственника участка с обещаниями восстановить асфальт до конца 2017 года и официального ответа главы города Сергея Сахарова, что разрешение выдано только на строительство жилого дома.Нина Галдина, жительница ул. Садовой: "Естественно, до этого момента ничего не было сделано. Мы многократно обращались к главе города Суздаля Сахарову Сергею Владимировичу с этим гарантийным письмом, на что он нам отвечал, что перенесен срок на весну 2018 года, и соответственно в конце весны 2018 года будет отремонтирована. Никаких продвижений нет. Дорога в ужасном состоянии находится".Кстати, собственница застроенного участка пыталась добиться разрешения еще одного подъезда к своей территории, со стороны автодороги на улице Васильевской, но жители этой улицы в суде отстояли свое право на спокойную жизнь.Елена Антонова, жительница ул. Васильевской: "Я живу, вот мои окна, зачем мне этот шум. Мы здесь все пенсионеры. Дом рушится. Если они начнут тут ездить, он начнет вообще падать".Надежда Касатова, жительница ул. Васильевской: "У нас было пять судов. И только за счет того, что наш дом находится под охраной архитектуры, принадлежал купцу Еремину, мы выиграли. Хотя они уже сделали ворота".Единственным подъездом к строениям осталась только Суздальская улица. Теперь жители боятся машин постояльцев. Ведь, судя по информации в интернете, по этому адресу уже вовсю работает мини-отель "Веранда" с 12 номерами и баней.Андрей Гаврилов, житель ул. Садовой: "Могут кого-нибудь задавить. И потом и днем, и ночью это будет здесь движение. А дорога шириной 4 метра. Нет тротуаров, ни карманов разъездных".Нина Галдина, жительница ул. Садовой: "У нас здесь очень много пожилых людей, очень много детей. Мы просто боимся за их жизнь".То, что опасения жителей не напрасны, стало понятно после разговора с владелицей мини-отеля. Наталья Богданова подтвердила, что заведение за забором уже работает. В Новый год оно принимало постояльцев, и добираться до гостиницы кроме как через Садовую больше негде. А дорогу женщина пообещала отремонтировать весной.Наталья Богданова, владелица мини-отеля: "Когда у меня закончились работы, фирма, которая должна была восстановить, она сказала, что это невозможно, уже не тот был период. Все ваши законные, разделяемые мной претензии по нарушению дороги, они будут восстановлены, как только позволит дорога. Сейчас по снегу я этого делать не могу. Постояльцы мини-отеля могут ездить там, где есть дорога. Сейчас дорога только одна".За разъяснениями мы обратились к руководству Суздаля. Глава администрации Сергей Сахаров комментировать ситуацию с проездом на Садовой улице отказался, переадресовав вопросы к юристам. В юридическом отделе подтвердили перенос сроков ремонта дороги, а вот появление в городе нового мини-отеля стало для сотрудников администрации открытием и, по их словам, поводом для организации внеплановой межведомственной проверки с участием прокуратуры и росреестра.Татьяна Михайлова, начальник юридического отдела администрации г. Суздаля: "Дом имеет статус жилой. Строение, которое находится на участке. И сам вид, использование указанного земельного участка - это индивидуальное жилищное строительство. Наличие там гостиницы, исходя из тех документов, которые на руках у собственника имеются, не может быть и речи. Поэтому та информация, которая от вас поступила и поступила от жителей, она будет проверена".Мы тоже просим Суздальскую межрайонную прокуратуру считать этот материал официальным запросом и будем следить за развитием событий. Кстати, 23 января жители и собственница мини-отеля намерены прийти к Сергею Сахарову на личный прием.