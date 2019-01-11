На использование третьей взлетно-посадочной полосы в аэропорту Шереметьево не будет наложено каких-то ограничений - это станет возможным, благодаря применению мер снижения авиационного шума, сообщили в пресс-службе Минтранса.

На использование третьей взлетно-посадочной полосы в аэропорту Шереметьево не будет наложено каких-то ограничений — это станет возможным, благодаря применению мер снижения авиационного шума, сообщили в пресс-службе Минтранса."Этого удастся добиться за счет внедрения новых технологий обслуживания воздушного движения, в том числе процедур маневрирования в районе аэродрома", — пояснили ТАСС в ведомстве.Ранее СМИ сообщили о появлении проекта поправок в Градостроительный кодекс РФ в части установления приаэродромной территории. В частности, из документа следовало, что расположение ВПП рядом с крупными населенными пунктами (Лобня, Сходня, Зеленоград) не позволит ее полноценно эксплуатировать ночью из-за высоких шумовых показателей.