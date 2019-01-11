В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сыграно восемь встреч. Победитель Кубка Стэнли Вашингтон Кэпиталз в гостях нанес поражение Бостон Брюинз 4:2.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сыграно восемь встреч. Победитель Кубка Стэнли "Вашингтон Кэпиталз" в гостях нанес поражение "Бостон Брюинз" 4:2.Героем встречи стал капитан столичной команды Александр Овечкин, забросивший две шайбы в ворота "Бостона". Эти голы стали для российского нападающего 31 и 32 в сезоне. Всего же Овечкин набрал по системе гол+пас 49 очков – 32+17.Упорной получилась встреча между "Коламбус Блю Джекетс" и "Нэшвилл Предаторз". В третьем периоде хозяева вырвались вперед 3:1 после точных бросков Артемия Панарина и Буна Дженнера. Но "хищники" дважды поразили ворота "Коламбуса", в которых не было Сергея Бобровского. Российский вратарь "Блю Джекетс" был отстранен руководством. Основное время завершилось вничью 3:3. Но в овертайме Панарин забросил свою вторую шайбу, ставшую победной – 4:3.У Артемия стало 46 очков – 15 голов и 31 передача."Филадельфия Флайерз" дома была сильнее "Даллас Старз" 2:1. Вратарь "звезд" Антон Худобин отразил 20 бросков из 22. Противостояние двух представителей Нью-Йорка завершилось победой "Рейнджерс" 4:3. Нападающий "Айлендерс" Павел Бучневич сделал голевую передачу. "Нью-Джерси Дэвилз" на своем льду проиграл "Торонто Мейппл Ливз" 2:4."Тампа Бэй Лайтнинг" с результатом 3:1 обыграла "Каролину Харрикенйс" 3:1. Нападающий "молний" Никита Кучеров сделал голевую передачу. Вратарь "Тампы" Андрей Василевский отбил 26 бросков."Миннесота Уайльд" у себя обыграла "Виннипег Джетс" 3:2. У проигравших результативной передачей отметился защитник Дмитрий Куликов. "Сент-Луис Блюз" нанес поражение на своей площадке "Монреаль Канадиенс" 4:1. Вклад Владимира Тарасенко в победу – голевой пас.