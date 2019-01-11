Смерть музыканта Криса Кельми окутана тайной. Церемония прощания с артистом была закрытой, его близкие не выходят на связь с друзьями и журналистами, отказываются разглашать подробности случившегося. Скрытность родственников рождает множество слухов. Разобраться в ситуации решил Андрей Малахов.

Смерть музыканта Криса Кельми окутана тайной. Церемонияпрощания с артистом была закрытой, его близкие не выходят на связь с друзьями ижурналистами, отказываются разглашать подробности случившегося. Скрытностьродственников рождает множество слухов. Разобраться в ситуации решил АндрейМалахов.Младший брат музыканта Евгений Суслин заявил, что жена Криса – Людмила и его сын Кристин по каким-то причинам пыталась скрыть трагедию. Родныеузнали о смерти Кельми из прессы."Она не хотела, чтобыбратья узнали. Я узнал о смерти брата от посторонних людей, хотя, мне кажется,что об этом должны были сообщить близкие – жена и сын. Второго числа я былза городом, в 11 часов мне позвонили журналисты. После этого звонка я набралномер Людмилы – не отвечает. Я ей шлю смску – не отвечает. Я звоню Кристиану намобильный телефон – ответа нет. Два дня я был как в бреду. Третьего числа яприехал в Москву и…" – рассказал Суслин в программе "Прямой эфир" телеканала "Россия1".Старший брат знаменитости Валентин Кельми сообщил, чтонастаивал на открытых похоронах, ведь у Криса было много друзей, которые хотелибы с ним проститься. Родственник знаменитости не понимает причин, которые вынудилиЛюдмилу утаивать информацию, однако полагает, что жена артиста переживает из-засовместно нажитого имущества."Я написал Крису, что мы категорически против от любогоутаивания даты и места похорон. Хотелось бы, чтобы все было сделано как унормальных людей. Я буквально через 15 минут получил ответную смску, что да, мывсе понимаем, дата и место похорон будет вам сообщена. Единственное у меняобъяснение в голову приходит, что это боязнь болезненная о том, что что-то мы хотимиз его наследства", – рассудил Кельми-старший.В студии появилась Наталья Михайлова, которая выступала организаторомпохорон Криса Кельми. Женщина рассказала, что именно она сообщила братьям одате и причине смерти музыканта. "Он умер дома. От язвы желудка – это официальнаяпричина смерти. У него открылось внутреннее кровотечение. Я полностью настороне Людмилы, но единственное, где я ее обманула – это пошла на связь с егобратом. Я посчитала, чисто по-человечески, что братья должны были проститься",– отметила Михайлова.Отметим, что назакрытой церемонии прощания с Кельми присутствовали только самые близкие. Вцелом было около 20 – 25 человек. На панихиде, скорее всего, была запрещена фото и видеосъемка, ведь семья звезды не хотела огласки, к слову, это не помешало Андрею Малахову заполучить сенсационные кадры изтраурного зала крематория и продемонстрировать их в эфире.На видео запечатлены родные,столпившиеся у гроба. Ракурс и качество записи наводят на мысль, что съемкавелась на мобильный телефон украдкой. Судя по всему, среди тех, кто попал вчисло избранных и заслужил право проводить знаменитость в последний путь,оказались недобропорядочные люди. Кто-то из присутствующих не оправдал доверия, сделал, а после продал запись телевизионщикам.