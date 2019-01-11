Лавина в Сванетии засыпала туриста-горнолыжника из России, катавшегося по склону вне пределов трассы. Как сообщают грузинские СМИ, одному из очевидцев, удалось снять сход лавины на камеру мобильного телефона.

Очевидец, находившийся на канатной дороге, запечатлел момент схода лавины, произошедший в четверг, 10 января, на склоне горы Тетнулди в поселке Местиа в Сванетии на северо-западе Грузии.Сообщается, что именно эта лавина стала причиной ЧП с участием туриста из России, оказавшегося засыпанным снегом.По предварительной информации, группа россиян выехала за пределы горнолыжной трассы и начала кататься по непроторенным участкам склона.В какой-то момент сошедшая масса снега накрыла одного из горнолыжников. К счастью, спасательные службы оперативно отреагировали на произошедшее и быстро пришли на помощь туристу, попавшему в беду. Спасателям удалось быстро извлечь туриста из-под завала и эвакуировать его в безопасное место.Известно, что в результате инцидента горнолыжник не получил серьезных травм.