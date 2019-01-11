С фигуристкой Татьяной Тотьмяниной произошло несчастье. Она серьезно повредила ногу на льду.

С фигуристкой ТатьянойТотьмяниной произошло несчастье. Она серьезно повредила ногу на льду.О случившемсяспортсменка сообщила на своей странице в Instagram, добавив красноречивый снимок сперебинтованной ногой. "Новый год! Новая нога! Ураааа! Здоровья всем! Ненавижу свою работу", – написала Тотьмянина (здесь и далееорфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.).При этом она не уточнила, какое именно увечье получила. 37-летнююфигуристку поддерживают поклонники и коллеги. В частности, пожелала скорейшеговыздоровления спортсменке Ирина Слуцкая. Теплые слова Тотьмяниной адресовала иактриса Дарья Мороз. "Дорогая, держись. Пусть на этот раз все будетотлично!" – отметила она.Нашлись и те, кто посоветовалачемпионке бросить работу и полностью посвятить себя семье. Напомним, в 2016-омспортсменка вступила в брак с Алексеем Ягудиным. У супругов подрастают двоедочерей: Елизавета и Мишель.Напомним, год назад Татьяна Тотьмянина попалав больницу с переломом правой ноги, после которого тяжело восстанавливалась. Ав 2004 году на этапесерии Гран-при "Skate America" спортсменка упала на лед и получила сотрясениемозга и множественные гематомы. К счастью, фигуристка смогла поправитьздоровье и прийти в форму, через два года завоевав "золото" на зимней Олимпиадев Турине.