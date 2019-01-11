С фигуристкой Татьяной
Тотьмяниной произошло несчастье. Она серьезно повредила ногу на льду.
С фигуристкой Татьяной
Тотьмяниной произошло несчастье. Она серьезно повредила ногу на льду.
О случившемся
спортсменка сообщила на своей странице в Instagram, добавив красноречивый снимок с
перебинтованной ногой. "Новый год! Новая нога! Ураааа! Здоровья всем! Ненавижу свою работу", – написала Тотьмянина (здесь и далее
орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.).
При этом она не уточнила, какое именно увечье получила. 37-летнюю
фигуристку поддерживают поклонники и коллеги. В частности, пожелала скорейшего
выздоровления спортсменке Ирина Слуцкая. Теплые слова Тотьмяниной адресовала и
актриса Дарья Мороз. "Дорогая, держись. Пусть на этот раз все будет
отлично!" – отметила она.
Нашлись и те, кто посоветовала
чемпионке бросить работу и полностью посвятить себя семье. Напомним, в 2016-ом
спортсменка вступила в брак с Алексеем Ягудиным. У супругов подрастают двое
дочерей: Елизавета и Мишель.
Напомним, год назад Татьяна Тотьмянина попала
в больницу с переломом правой ноги, после которого тяжело восстанавливалась. А
в 2004 году на этапе
серии Гран-при "Skate America" спортсменка упала на лед и получила сотрясение
мозга и множественные гематомы. К счастью, фигуристка смогла поправить
здоровье и прийти в форму, через два года завоевав "золото" на зимней Олимпиаде
в Турине.