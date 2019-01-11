Злоумышленник проводил технические операции с похищенными мобильными устройствами и, подключаясь к мобильному банку, похищал денежные средства...

«Сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с оперативниками МВД России, ОМВД России по району Раменки и представителями службы безопасности одного из банков в Московской области был задержан 26-летний подозреваемый в хищении денежных средств с банковских карт», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В полицию от 38-летнего москвича поступило заявление о том, что с его банковских счетов были похищены денежные средства на общую сумму более 600 тысяч рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве, оперативники МВД России и ОМВД России по району Раменки совместно с представителями службы безопасности банка в Московской области задержали 26-летнего ранее не судимого жителя Подмосковья.Полицейские установили, что подозреваемый, находясь в сговоре с лицами, совершавшими кражи мобильных телефонов, проводил технические операции с похищенными мобильными устройствами и, подключаясь к мобильному банку, похищал денежные средства с чужих банковских счетов. В ходе обысков полицейскими были обнаружены и изъяты сим-карты, мобильные телефоны, а также ноутбук.Следственным отделением ОМВД России по району Раменки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». Задержанному предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудниками уголовного розыска проводятся мероприятия, направленные на выявление иных эпизодов противоправной деятельности подозреваемого, а также задержание его соучастников.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93