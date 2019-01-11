Иностранец попытался дать взятку подполковнику Пограничной службы за то, чтобы он пропустил в России гражданина Китая, которому ранее было отказано во въезде в страну. Теперь взяткодатель стал фигурантом уголовного дела, а максимальное наказание, которое он может получить за совершение подобного преступления, составляет восемь лет лишения свободы.

Гражданин Грузии попытался дать взятку начальнику отделения пограничного контроля международного аэропорта Шереметьево, однако был задержан сотрудниками органов безопасности – противоправные действия иностранца сняли на видео в ходе проведения оперативных мероприятий.Как сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, 9 января этого года мужчина в служебном помещении передал подполковнику Пограничной службы Федеральной службы безопасности Российской Федерации 50 тысяч рублей в надежде на то, что офицер незаконно пропустит в Россию гражданина Китая, которому ранее было отказано во въезде в страну.Сотрудник ФСБ отказался от взятки, после чего гражданин Грузии был задержан подоспевшими оперативниками."Посольство Грузии в установленном порядке уведомлено о задержании данного гражданина", — подчеркнули в ведомстве.По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Дача взятки должностному лицу, за совершение заведомо незаконных действий (бездействие)", максимальное наказание за совершение подобного преступления составляет лишение свободы на срок восьми лет.