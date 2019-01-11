В Прямом эфире близко знавшие Криса Кельми вспоминают о последних месяцах его жизни. Дана Борисова, которая вместе с Евгением Осиным и Крисом Кельми проходила лечение в Таиланде от пагубной зависимости, с тревогой констатирует: из них троих в живых осталась она одна.

В "Прямом эфире" близко знавшие Криса Кельми вспоминают о последних месяцах его жизни. Дана Борисова, которая вместе с Евгением Осиным и Крисом Кельми проходила лечение в Таиланде от пагубной зависимости, с тревогой констатирует: из них троих в живых осталась она одна.В конце 2018-го ушел из жизни Евгений Осин, так и не сумевший справиться с зависимостью, а на 40-й день после его смерти – в первый день 2019 года – покинул этот мир Кельми.Его брат Евгений рассказывает, что, оказывается, еще осенью Крис задумался о возможности вновь собрать группу "Рок-Ателье", последнее выступление которой было 12 лет назад.Как директор музыканта Евгений поддержал эту инициатив, а в начале декабря даже привез участников последнего состава в гости к Кельми.В феврале они планировали дать первый концерт. Брат Криса говорит: "Я тогда понял, что это реальный стимул, последний шанс вытащить Криса из ямы".Однако вытащить его из этой ямы не удалось: вечером 1 января Кельми не стало. Близкие говорят, что спасти артиста было невозможно.Почему его жена и сын отказались от публичной церемонии прощания с музыкантом? Почему на похороны не позвали практически никого из коллег Кельми, а братья о смерти Криса узнали только от журналистов?Почему у певца перед смертью близкие отобрали паспорт, а хоронили его лишь на восьмой день после смерти? Об этом – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".