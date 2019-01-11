Станислав Садальский оказался на больничной койке. Артист
перенес сложную операцию.
Станислав Садальский оказался на больничной койке. Артист
перенес сложную операцию.
Об этом сообщил сам Садальский в личном микроблоге. По
словам артиста, ему провели стентирование сердца. В коронарный сосуд был
вставлен специальный каркас, который увеличил забитый холестерином просвет и
позволил крови продвигаться беспрепятственно.
"После инъекции анестетика делается прокол на ноге или руке,
через который затем вводится интродьюсер – пластиковая трубка. Она служит для
введения всех остальных необходимых инструментов. 👍🏾главное
Мастерство доктора , что бы у врача– хирурга не дрогнула рука.. мой врач с
редкой фамилией Иванов (сын профессора Иванова)оказался непьющим провел операцию
филигранно и я задышал полной грудью 👍🏾рекомендую ... (здесь
и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подробно
описал процедуру Садальский.
Актер посетовал, что принимал препараты, которые
препятствуют появлению холестериновых бляшек, однако они все равно
образовались. "Наверняка лекарства были поддельные?! 😩Всех
владельцев аптек на нары!!! Да здравствуют наши русские врачи👍🏾", – рассудила знаменитость.
Поклонники пожелали артисту скорейшего
выздоровления в комментариях. "Берегите
свое сердце Стас!!!", "Желаю здоровья, быстрого восстановления после
стентирования!💞💖", "Здоровья вам , скорейшей
выписки ! Продолжайте нас радовать долгие долгие года !", "Стасочка, выздоравливайте! Вы нам, мне нужны еще, очень
нужны.. ❤", – писали интернет-обыватели.