Станислав Садальский оказался на больничной койке. Артист перенес сложную операцию.

Станислав Садальский оказался на больничной койке. Артистперенес сложную операцию.Об этом сообщил сам Садальский в личном микроблоге. Пословам артиста, ему провели стентирование сердца. В коронарный сосуд былвставлен специальный каркас, который увеличил забитый холестерином просвет ипозволил крови продвигаться беспрепятственно."После инъекции анестетика делается прокол на ноге или руке,через который затем вводится интродьюсер – пластиковая трубка. Она служит длявведения всех остальных необходимых инструментов. 👍🏾главноеМастерство доктора , что бы у врача– хирурга не дрогнула рука.. мой врач средкой фамилией Иванов (сын профессора Иванова)оказался непьющим провел операциюфилигранно и я задышал полной грудью 👍🏾рекомендую ... (здесьи далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подробноописал процедуру Садальский.Актер посетовал, что принимал препараты, которыепрепятствуют появлению холестериновых бляшек, однако они все равнообразовались. "Наверняка лекарства были поддельные?! 😩Всехвладельцев аптек на нары!!! Да здравствуют наши русские врачи👍🏾", – рассудила знаменитость.Поклонники пожелали артисту скорейшеговыздоровления в комментариях. "Берегитесвое сердце Стас!!!", "Желаю здоровья, быстрого восстановления послестентирования!💞💖", "Здоровья вам , скорейшейвыписки ! Продолжайте нас радовать долгие долгие года !", "Стасочка, выздоравливайте! Вы нам, мне нужны еще, оченьнужны.. ❤", – писали интернет-обыватели.