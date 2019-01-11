Следственный комитет России по региону возбудил уголовное дело в связи с похищением мужчины после перестрелки возле кафе на северо-востоке Москвы.

Следственный комитет России по региону возбудил уголовное дело в связи с похищением мужчины после перестрелки возле кафе на северо-востоке Москвы.Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировала старший помощник руководителя столичного главного следственного управления СКР Юлия Иванова.По ее словам, уголовное дело открыто по статьям "похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору" и "незаконный оборот оружия".Вечером 10 января около кафе, расположенного по проспекту Мира, неизвестные совершили несколько выстрелов, а затем затолкали мужчину в багажник серебристого внедорожника Mitsubishi без номеров, после чего увезли в неизвестном направлении.Сотрудники СКР установили личность похищенного. По месту его жительства проведен обыск, в ходе которого, в частности, найдены травматический пистолет, патроны и сигнальные ракеты.Идет розыск пострадавшего и его похитителей.