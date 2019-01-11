В Петербурге в соцсетях развернулась кампания: ищут знаменитого математика Григория Перельмана. Кто-то увидел ученого идущего в мороз по улице в галошах на босу ногу. И забеспокоился.

В Петербурге в соцсетях развернулась кампания: ищут знаменитого математика Григория Перельмана. Кто-то увидел ученого идущего в мороз по улице в галошах на босу ногу. И забеспокоился.Перельман — тот самый человек, что решил одну из задач тысячелетия – доказал теорему Пуанкаре. Он отказался от премии в миллион долларов, передает телеканал "Россия 24". Он живет затворником и не общается даже с соседями. Однако те, кто знает гения лучше, говорят, что он не нуждается ни в чьей помощи.Режиссер Андрей Григорьев, снимавший о математике фильм, лично общался с ученым. По словам Григорьева, у Перельмана нет проблем со здоровьем.