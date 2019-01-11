Португальский певец Салвадор Собрал кардинально изменил свой образ. Новые фотографии победителя конкурса Евровидение быстро распространились в Сети.

Португальский певец Салвадор Собрал кардинальноизменил свой образ. Новые фотографии победителя конкурса "Евровидение" быстро распространились в Сети.В детстве Салвадору поставили страшный диагноз – порок сердца.Лишь в декабре 2017 года исполнитель решился на операцию по пересадке органа. После длительного восстановления музыкант продолжил творческую деятельность. Певец решил такжеизменить свою внешность: набрал вес, избавился от длинных волос и отрастилбороду.В одном из интервью победитель "" рассказалжурналистам о том, что таким образом он решилнаметить новый этап в своей жизни. "Сегодня я другой, перевернул страницу. Дляменя длинные волосы, которые я носил, связаны с прошлым, а с новой стрижкой ячувствую себя свежее, легче", – передает его слова Euronews. Поклонники артиста уверены, чтотеперь музыкант выглядит гораздо лучше.Напомним, Собрал занял первое место на конкурсе "" в 2017 году в Киеве. Салвадор исполнил композицию "Amar pelosdois", автором которой стала его сестра Луиза. Из-за тяжелой болезни артиста организаторам состязания пришлось пойти на уступки: они разрешили ему пропустить репетицию полуфинала и прибыть к началу конкурса.