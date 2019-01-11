Португальский певец Салвадор Собрал кардинально
изменил свой образ. Новые фотографии победителя конкурса Евровидение быстро распространились в Сети.
Португальский певец Салвадор Собрал кардинально
изменил свой образ. Новые фотографии победителя конкурса "Евровидение" быстро распространились в Сети.
В детстве Салвадору поставили страшный диагноз – порок сердца.
Лишь в декабре 2017 года исполнитель решился на операцию по пересадке органа. После длительного восстановления музыкант продолжил творческую деятельность. Певец решил также
изменить свою внешность: набрал вес, избавился от длинных волос и отрастил
бороду.
В одном из интервью победитель "" рассказал
журналистам о том, что таким образом он решил
наметить новый этап в своей жизни. "Сегодня я другой, перевернул страницу. Для
меня длинные волосы, которые я носил, связаны с прошлым, а с новой стрижкой я
чувствую себя свежее, легче", – передает его слова Euronews. Поклонники артиста уверены, что
теперь музыкант выглядит гораздо лучше.
Напомним, Собрал занял первое место на конкурсе "" в 2017 году в Киеве. Салвадор исполнил композицию "Amar pelos
dois", автором которой стала его сестра Луиза. Из-за тяжелой болезни артиста организаторам состязания пришлось пойти на уступки: они разрешили ему пропустить репетицию полуфинала и прибыть к началу конкурса.