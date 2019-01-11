Сумма ущерба превысила 5 тысяч рублей

Сумма ущерба превысила 5 тысяч рублейВ конце декабря прошлого года в дежурную часть полиции в Кольчугино районе обратился 31-летний местный житель. Мужчина рассказал, что у него украли более 5 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Пропажу денег он обнаружил в момент, когда получил СМС о списании средств с банковской карты, которой давно не пользовался.Правоохранители установили и задержали подозреваемых. Ими оказались 19-летний и 18-летний местные жители. Подростки свою вину признали.Выяснилось, что молодые люди нашли банковскую карту на улице и несколько раз использовали её для оплаты товаров в магазинах.В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело за мошенничество с использованием платёжных карт.