Сумма ущерба превысила 5 тысяч рублей
Сумма ущерба превысила 5 тысяч рублей
В конце декабря прошлого года в дежурную часть полиции в Кольчугино районе обратился 31-летний местный житель. Мужчина рассказал, что у него украли более 5 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.
Пропажу денег он обнаружил в момент, когда получил СМС о списании средств с банковской карты, которой давно не пользовался.
Правоохранители установили и задержали подозреваемых. Ими оказались 19-летний и 18-летний местные жители. Подростки свою вину признали.
Выяснилось, что молодые люди нашли банковскую карту на улице и несколько раз использовали её для оплаты товаров в магазинах.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело за мошенничество с использованием платёжных карт.