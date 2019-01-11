Пожилая женщина найдена мёртвой после пожара. Возгорание произошло в одном из нежилых домов села Туртино Суздальского района.

Пожилая женщина найдена мёртвой после пожара. Возгорание произошло в одном из нежилых домов села Туртино Суздальского района.Строение - деревянное, одноэтажное. Электричества в нём не было, но была печка. По предварительным данным, её женщина и затопила, чтобы согреться.Оставленная без присмотра печь, возможно, и стала причиной пожара. Его площадь составила 90 кв. м. На тушение выезжало 4 единицы техники, и 12 человек. Про погибшую женщину известно, что она 1940-го года рождения.