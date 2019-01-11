Потерпевшая на одном из интернет-сайтов познакомилась с мужчиной, который через некоторое время сообщил, что ему нужны деньги в связи с возникшими проблемами в бизнесе...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Строгино г. Москвы задержали двоих жителей Московской области, подозреваемых в совершении мошенничества.В полицию обратилась 56-летняя жительница столицы. Женщина рассказала, что на одном из интернет-сайтов она познакомилась с мужчиной, с которым впоследствии общалась только по телефону. Через некоторое время новый знакомый, у которого, по его словам, есть свой бизнес, сообщил, что ему нужны денежные средства в связи с возникшими проблемами, и попросил дать ему 1,5 млн рублей. Через несколько дней ему потребовались еще 300 тысяч рублей якобы на оплату рабочим, строящим для него дачу. В общей сложности за короткий срок женщина передала злоумышленнику 1,8 млн рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых в мошенничестве. Ими оказались два брата, 32-летний и 47-летний жители Подмосковья.Следствием ОМВД России по району Строгино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В настоящее время в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Сотрудниками полиции проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56