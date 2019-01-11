Наряду полиции пришлось срочно выезжать в подмосковный
особняк Прилучного перед самым Новым годом. Стражей порядка вызвала подруга
жены актера Агаты Муцениеце: женщина утверждала, что Павел запер супругу дома и
избивает ее.
Наряду полиции пришлось срочно выезжать в подмосковный
особняк Прилучного перед самым Новым годом. Стражей порядка вызвала подруга
жены актера Агаты Муцениеце: женщина утверждала, что Павел запер супругу дома и
избивает ее.
Мариам Халилова – пиарщица и подруга Агаты. Как рассказали в
полиции, она почти кричала в трубку, что Муцениеце избивают до полусмерти.
"Девушка по телефону рассказала, что Агату избивает ее
муж Павел. Он закрыл жену дома и не выпускает. Однако сама пострадавшая отказалась от медицинской
помощи и фиксации побоев", – рассказал источник в правоохранительных
органах.
Прилучный и Муцениеце комментировать ситуацию с вызовом
полиции отказались. Агент Павла подчеркнула, что такого рода инциденты актер
оставляет без комментариев – не подтверждая случившегося, но и не опровергая. Так
же ответила на вопрос журналистов и Агата.
Проблемы в семье начались еще летом. Пара даже рассталась
на время, актеры отписались друг от друга в соцсетях. Однако через несколько
недель Павел с Агатой помирились. Они приобрели новый дом в подмосковном поселке Трувиль. А
перед Новым годом Агата хвасталась в соцсетях праздничным убранством жилища.
Павел и Агата Муцениеце познакомились на съемках
сериала "Закрытая школа". Поженились актеры еще в 2011 году, тайно
расписавшись в одном из московских ЗАГСов. Воспитывают сына Тимофея и дочку
Мию, пишет "Комсомольская правда". Прилучный исполнил главную роль в
популярном сериале "Мажор".