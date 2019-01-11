Наряду полиции пришлось срочно выезжать в подмосковный особняк Прилучного перед самым Новым годом. Стражей порядка вызвала подруга жены актера Агаты Муцениеце: женщина утверждала, что Павел запер супругу дома и избивает ее.

Наряду полиции пришлось срочно выезжать в подмосковныйособняк Прилучного перед самым Новым годом. Стражей порядка вызвала подругажены актера Агаты Муцениеце: женщина утверждала, что Павел запер супругу дома иизбивает ее.Мариам Халилова – пиарщица и подруга Агаты. Как рассказали вполиции, она почти кричала в трубку, что Муцениеце избивают до полусмерти."Девушка по телефону рассказала, что Агату избивает еемуж Павел. Он закрыл жену дома и не выпускает. Однако сама пострадавшая отказалась от медицинскойпомощи и фиксации побоев", – рассказал источник в правоохранительныхорганах.Прилучный и Муцениеце комментировать ситуацию с вызовомполиции отказались. Агент Павла подчеркнула, что такого рода инциденты актероставляет без комментариев – не подтверждая случившегося, но и не опровергая. Также ответила на вопрос журналистов и Агата.Проблемы в семье начались еще летом. Пара даже рассталасьна время, актеры отписались друг от друга в соцсетях. Однако через нескольконедель Павел с Агатой помирились. Они приобрели новый дом в подмосковном поселке Трувиль. Аперед Новым годом Агата хвасталась в соцсетях праздничным убранством жилища.Павел и Агата Муцениеце познакомились на съемкахсериала "Закрытая школа". Поженились актеры еще в 2011 году, тайнорасписавшись в одном из московских ЗАГСов. Воспитывают сына Тимофея и дочкуМию, пишет "Комсомольская правда". Прилучный исполнил главную роль впопулярном сериале "Мажор".