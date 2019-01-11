Популярный пуэрториканский рэп-исполнитель Кевин Фрет был убит неизвестными. Музыкант был открытым геем.

Популярный пуэрториканский рэп-исполнитель Кевин Фрет был убитнеизвестными. Музыкант был открытым геем.Как передает местная полиция, в 5 часов 30 минут на музыканта напалинеизвестные, когда он ехал на мотоцикле. Злоумышленники совершили несколько выстрелов. Кевин был срочно доставлен в больницу, но врачам неудалось спасти артиста.Менеджер музыканта Эдуардо Родригез уже выступил с официальным заявлением. "Фрет был творческой натурой, мечтателем с большим сердцем. Музыка всегдабыла его страстью. Насилию должен прийти конец. У нас не хватает слов, чтобыописать наши чувства и ту боль, которую нам принесло известие о том, что такойчеловек покинул наш мир. Мы все должны объединиться в такое непростое время", – сказал он.Напомним, 24-летний Кевин Фрет приобрел популярность весной прошлого года после выпуска скандального клипа на песню "Soy Asi". Музыкант открыто заявил, что испытывает симпатию к противоположному полу. Он надеялся, что своим примером может вдохновить других ЛГБТ-артистов, которые боятся рассказать поклонникам о своей ориентации.