На Украине потеряли президента Петра Порошенко. Лидер Незалежной по неизвестным причинам не приехал в Луцк с томосом об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ). Местные депутаты направили обращение в спецслужбы и потребовали сообщить дату визита главы государства.

На Украине потеряли президента Петра Порошенко. Лидер Незалежной по неизвестным причинам не приехал в Луцк с томосомоб автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ). Местные депутатынаправили обращение в спецслужбы и потребовали сообщить дату визитаглавы государства.Копию обращения на своей странице в Facebookопубликовал журналист Александр Дубинский. По его мнению, причинаотсутствия Порошенко – страх перед собственным народом, боязнь неудобныхвопросов от депутатов и местных жителей.Журналистуверен: глава государства боится общаться с простыми людьми ипредпочитает отвечать на заранее заготовленные вопросы от купленноймассовки. "Поэтому если хотите помочь Порошенко побыстрее закончитьагитационную поездку за наш счет – пишите такие вот требования местнымвластям. Действуют как ладан на черта", – заключил Дубинский.Украинский лидер начал своеобразное турне по городам Незалежной после получения Православной церковью Украины томоса об автокефалии (независимости) от Константинопольского патриарха. Эксперты утверждают, что Порошенко пытается использовать томос для повышения собственного рейтинга в преддверии выборов главы государства.этой же целью сторонники украинского лидера используют комика ВладимираЗеленского. 1 января актер объявил об участии в президентских выборах,но эксперты уверены: все это лишь спектакль, главная цель которого -повысить популярность Порошенко.ПолитологДмитрий Корнейчук заявил, что Зеленский подыгрывает президенту ипытается оттянуть голоса у его оппонентов в юго-восточных регионах.Задача комика – обрушиться с критикой на других участников президентскийгонки, и пока оппоненты Порошенко грызутся между собой, главагосударства остается над схваткой и тем самым повышает рейтинг в глазахнаселения.Очередныепрезидентские выборы на Украине пройдут в марте этого года.Избирательная кампания стартовала 31 декабря. Пока в гонке лидируетглава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, следом за ней идет ВладимирЗеленский. Действующего главу государства готовы поддержать менее 10%украинцев.