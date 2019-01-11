На Украине потеряли президента Петра Порошенко. Лидер Незалежной по неизвестным причинам не приехал в Луцк с томосом
об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ). Местные депутаты
направили обращение в спецслужбы и потребовали сообщить дату визита
главы государства.
На Украине потеряли президента Петра Порошенко. Лидер Незалежной по неизвестным причинам не приехал в Луцк с томосом
об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ). Местные депутаты
направили обращение в спецслужбы и потребовали сообщить дату визита
главы государства.
Копию обращения на своей странице в Facebook
опубликовал журналист Александр Дубинский. По его мнению, причина
отсутствия Порошенко – страх перед собственным народом, боязнь неудобных
вопросов от депутатов и местных жителей.
Журналист
уверен: глава государства боится общаться с простыми людьми и
предпочитает отвечать на заранее заготовленные вопросы от купленной
массовки. "Поэтому если хотите помочь Порошенко побыстрее закончить
агитационную поездку за наш счет – пишите такие вот требования местным
властям. Действуют как ладан на черта", – заключил Дубинский.
Украинский лидер начал своеобразное турне по городам Незалежной после получения Православной церковью Украины томоса об автокефалии (независимости) от Константинопольского патриарха. Эксперты утверждают, что Порошенко пытается использовать томос для повышения собственного рейтинга в преддверии выборов главы государства.
В
этой же целью сторонники украинского лидера используют комика Владимира
Зеленского. 1 января актер объявил об участии в президентских выборах,
но эксперты уверены: все это лишь спектакль, главная цель которого -
повысить популярность Порошенко.
Политолог
Дмитрий Корнейчук заявил, что Зеленский подыгрывает президенту и
пытается оттянуть голоса у его оппонентов в юго-восточных регионах.
Задача комика – обрушиться с критикой на других участников президентский
гонки, и пока оппоненты Порошенко грызутся между собой, глава
государства остается над схваткой и тем самым повышает рейтинг в глазах
населения.
Очередные
президентские выборы на Украине пройдут в марте этого года.
Избирательная кампания стартовала 31 декабря. Пока в гонке лидирует
глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, следом за ней идет Владимир
Зеленский. Действующего главу государства готовы поддержать менее 10%
украинцев.