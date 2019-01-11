Порой сплетники рассказывают нелепые выдумки из жизни звезд. Впрочем, иногда даже эти, самые невероятные, слухи оказываются чистой правдой. Ну а часто звезды и сами дают повод для широкого общественного обсуждения. Скандалы и неожиданные новости появляются ежедневно. Специально для Вас Дни.ру собрали все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 11 января 2019 года.

Порой сплетники рассказывают нелепые выдумки из жизни звезд. Впрочем, иногда даже эти, самые невероятные, слухи оказываются чистой правдой. Ну а часто звезды и сами дают повод для широкого общественного обсуждения. Скандалы и неожиданные новости появляются ежедневно.Специально для Вас "Дни.ру" собрали все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 11 января 2019 года.Волочкова продолжает отдыхать на Мальдивах, регулярно радуя своих поклонников постоянными фотографиями и видеороликами с теплого берега. Восторженные фанаты сходятся во мнении, что ничто так не греет душу холодной зимой, как мысли о роскошном отдыхе балерины.Чтобы повысить градус еще больше, Волочкова опубликовала на своей странице в Instagram ролик, в котором она вертится на песке с голой грудью – шикарный бюст танцовщицы прикрывает лишь легкий полупрозрачный палантин. Такая открытость, в прочем, пришлась по душе далеко не всем.Материал дополняетсяПоследние новости шоу-бизнеса на сегодня, 11 января 2019 года, читайте в и специальных .