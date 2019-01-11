Пользователь популярного форума Reddit, 24-летний Джулиан Александер, устал от существующих приложений для знакомств, поэтому решил создать свое. Программист вдохновился сериалом Черное зеркало, где в общении пар участвовал искусственный интеллект.

Пользователь популярного форума Reddit, 24-летний Джулиан Александер, устал от существующих приложений для знакомств, поэтому решил создать свое. Программист вдохновился сериалом "Черное зеркало", где в общении пар участвовал искусственный интеллект, сообщает This Is Insider.В серии "Черного зеркала" "Повесь диджея" приложение для знакомств Coach анализировало совместимость пар при разговоре и могло в любой момент прервать диалог, если искусственному интеллекту казалось, что беседа зашла не в то русло.По словам Александера, он несколько месяцев настраивал алгоритм "Джульетта", которое призвано подобрать пользователям идеальную пару.Приложение, которое уже могут скачать пользователи iOS, находит только одного потенциального партнера за раз, а затем анализирует беседу, выявляя симпатию или антипатию."Джульетта учитывает общие интересы каждого собеседника, их манеру общения, также физические качества", — отметил Александер.Программист считает, что ограниченность во времени поможет потенциальным партнерам сосредоточиться на самом главном, избегая утомительных и ненужных подробностей.