Уголовное дело, обвиняемыми по которому являются экс-глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин и бывшие сотрудники МВД Евгений Воронин и Роман Маркеев, должно быть передано в областной суд. С таким заявлением выступила сегодня, 11 января, защита, указавшая на наличие в материалах дела большого количества сведений, составляющих государственную тайну.

Уголовное дело, обвиняемыми по которому являются экс-глава НижнегоНовгорода Олег Сорокин и бывшие сотрудники МВД Евгений Воронин и РоманМаркеев, должно быть передано в областной суд. С таким заявлениемвыступила сегодня, 11 января, защита, указавшая на наличие в материалах делабольшого количества сведений, составляющих государственную тайну.В частности, в деле фигурируют совершенно секретные документы, на которых нанесены соответствующие грифы, пишет . Есть в материалах также сведения об используемых или использованныхпри проведении оперативного эксперимента в отношении АлександраНовоселова силах, средствах, источниках, методах и планах, а также олицах, которые оказывали на конфиденциальной основе содействиеработникам милиции в проведении оперативного эксперимента.Выступившие в суде адвокаты и сами подсудимые старались тщательноизбегать любых указаний на то, о каких конкретно сведениях идет речь.Однако в ответ на вопросы суда были упомянуты личные дела оперативниковМВД – в том числе не являющихся даже свидетелями по данному делу. Атакже сведения о способах получения оперативной информации о том, чтоНовоселов располагает информацией про покушение на Олега Сорокина (онобыло совершено 1 декабря 2003 года и раскрыто милицией в 2004 году).Есть в деле и секретные приказы, и инструкции, а также другие документыМВД.Защита указала: закон содержит императивное требование рассматриватьвсе дела, связанные с гостайной, в судах субъектов Российской Федерации.Однако представитель гособвинения поначалу просила суд отказать входатайстве, заявив, что в деле нет секретных документов. После того, как суд запросил ее мнение по поводу ряда конкретныхдокументов, список которых представила защита, гособвинитель признала,что на указанных документах стоит гриф "Секретно" или "Совершенносекретно" и при этом нет указаний на их рассекречивание.Однако представитель прокуратуры попросила объявить перерыв взаседании до 14 января, чтобы запросить дополнительную информацию,которая позволит ей сформировать свою позицию. "То, что в материалах дела находятся документы с грифом "Секретно" и"Совершенно секретно", я думаю, что уже стало очевидно для всех. Что судне имеет никакого права рассматривать это дело, а обязан передать егопо подсудности в суд субъекта, в областной суд, – это тоже, на мойвзгляд, очевидная вещь, – сказал журналистам адвокат Шота Горгадзе,представляющий интересы Евгения Воронина. – Но меня здесь удивило другое– то, что государственные обвинители в количестве трех человекутверждали, что там нет секретных материалов и все материалырассекречены, и они продолжали это утверждать ровно до тех пор, пока имзащита не указала номера страниц в каждом томе, где находятся секретныедокументы.Только после этого, взяв пять минут на то, чтобы изучить этидокументы, сказали: "Ой, на самом деле присутствуют секретные документы,которые составляют гостайну, поэтому дайте нам теперь, пожалуйста, допонедельника время, мы выясним, что со всем этим делом".Адвокаты также напомнили, что обвинительное заключение прошло всестадии согласования и было утверждено заместителем Генеральногопрокурора, причем уже после того, как защита указывала на наличие вделе секретных документов."Реально они появились на этапе предварительного расследования, -пояснил адвокат Олега Сорокина Дмитрий Кравченко. – В ходепредварительного расследования защитой заявлялось, что там находятсясекретные документы. Следствие на это никак не отреагировало, в дальнейшем на это никак неотреагировала и прокуратура, которая якобы подробно изучила материалыдела.Несмотря на то, что документы содержат прямые грифы "Секретно","Совершенно секретно", обвинительное заключение было утверждено ипередано в суд. Более того, сегодня прокуратура в ходе судебногоразбирательства всячески пыталась до последнего сопротивляться иутверждать, что нет никакой государственной тайны".Адвокат Шота Горгадзе, возражавший против объявления перерыва дляполучения представителем гособвинения дополнительной информации,подчеркнул, что никакие новые письма и объяснения не изменятзафиксированных в сегодняшнем заседании фактов. "Прокуратура – как мы видим, совершенно не готовая к процессу, незнающая материалов дела – просит до понедельника время только для того,чтобы отправить запрос: "а как эти секретные документы оказались вматериалах дела".Какая разница, как они там оказались – они там уже есть. Если они таместь, имеет районный суд право слушать это дело? Не имеет права. Какиеответы мы хотим получить к понедельнику? Вот поэтому я и возражал: какойбы ответ ни получила прокуратура, есть закон, который надо соблюдать.Это дело подсудно областному суду", – констатировал Шота Горгадзе.Тем не менее, в судебном заседании объявлен перерыв до 14 января,когда будет принято решение по ходатайству адвоката Юдина о передачедела на рассмотрение в областной суд.Напомним, что Олег Сорокин был арестован 19 декабря 2017 года. Емуинкриминируются эпизоды 14-летней и 5-летней давности, по которым судамивынесены приговоры, вступившие в законную силу. Судебными решениямиустановлена непричастность Сорокина к данным эпизодам.