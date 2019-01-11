Простились с первым губернатором. Во Владимире в последний путь проводили Юрия Власова. Он руководил областью с 1991 по 1996 годы. Юрий Васильевич стал первым, кто занял должность главы областной администрации после её учреждения. Прощание прошло в Сретенском храме Владимира. Каким был первый руководитель, расскажет Валерия Саенко.

Простились с первым губернатором. Во Владимире в последний путь проводили Юрия Власова. Он руководил областью с 1991 по 1996 годы. Юрий Васильевич стал первым, кто занял должность главы областной администрации после её учреждения. Прощание прошло в Сретенском храме Владимира. Каким был первый руководитель, расскажет Валерия Саенко.В храме немноголюдно. В последний путь Юрия Власова провожают, в основном, сослуживцы и родственники. О первом губернаторе вспоминают: трудолюбивый, отзывчивый. Любил спорт, занимался наукой. Самый молодой губернатор страны - серьезный пост занял в 30 лет. Немцов в Нижнем Новгороде был старше.Владимир Сипягин, губернатор области: "Раз человек смог в 30 лет, подчеркиваю, в 30 лет, 5 лет руководить областью в такой непростой период, это был умный и талантливый человек. Тем более он был кандидат экономических наук, он смог взять власть в то время. Первым быть всегда очень тяжело, очень ответственно и даже, наверное, страшно в то время. Но он смог это вынести, он смог это пронести".Править областью в "лихие" 90-е было тяжело. На страну обрушилась череда потрясений. Владимирцы от губернатора ждали активных действий.Валерия Саенко, корреспондент 6 канала: "В 92-м году пришлось успокаивать врачей и педагогов, люди были недовольны размером заработной платы. А в 93-м столкнулись с промышленными проблемами. За год останавливалось 71 промышленное предприятие: ВТЗ, ВЭМЗ, Ковровский экскаваторный завод и многие другие".Но главное, вспоминают коллеги, кризиса удалось избежать. В 96-м Власов захотел баллотироваться на второй срок. Обещал полную газификацию региона, улучшение благосостояния. Но владимирцы выбрали Виноградова. А Власова не только выпроводили из Белого дома, но и завели на него уголовное дело.Евгений Скляров, журналист: "Доходило до арестов, надевания наручников, что меня поразило. Я, помню, задал вопрос одному бывшему прокурору, а что, он бандит? Зачем его в прокуратуру под камеры журналистов привезли в наручниках? Мне тогда сказали, что так положено, хотя это были элементы глумления. То есть у него очень непросто сложилась жизнь, и, видимо, непросто она и закончилась".В ноябре 98-го без предвидения обвинений экс-губернатора посадили в одиночку Владимирского централа. Подозревали в присвоении вверенного имущества в особо крупных размерах. Кто-то поговаривал, что экс-губернатор лечил зубы за казенный счет. Дело закончилось ничем. Суд постановил освободить Власова во время заседания. Проверку деятельности предшественника, как говорят, организовал Николай Виноградов. Сегодня на прощание коммунист не пришел. 9 января Юрия Васильевича доставили в Красный крест с кровотечением в желудке. Близкие и друзья рассказывают, все из-за хронических проблем со здоровьем. Юрий Власов скоропостижно скончался на 58-м году жизни. Спасти его не удалось.Фёдор Лавров, председатель Общественной палаты города Владимира: "Всю свою жизнь отдавал как раз тому, как помочь Владимирской области, выжить в тот серьезный период. Но, к сожалению, так получилось, что и болезнь, и тяжелая жизнь, и после его это сгубило. То, что он оказался невостребованным во Владимирской области. Он работал в Москве".Похоронили первого губернатора Владимирской области на Улыбышево.