Екатерину Климову вывели из себя вопросы журналиста. Судя по всему, артистка пожалела, что согласилась на интервью.

Екатерину Климову вывели из себя вопросы журналиста. Судя повсему, артистка пожалела, что согласилась на интервью.Беседа Климовой с репортером Дмитрием Солеем опубликована наканале "Солей_ Молей" на сайте YouTube. Артистка, облаченная в черное платье с откровеннымдекольте и высоким разрезом, заранее извинилась за свой пикантныйнаряд, объяснив, что уже находится в образе для роли. К слову, в течение записи знаменитость постоянно поправляла верх одеяния, пряча шикарный бюст, постоянно норовящий показаться зрителям .Примечательно, что разговор как-то сразу не заладился. Артисткачувствовала себя неловко, отвечая на странные вопросы. "Кого бы Владимир Путинмог сыграть в постановке по произведению Булгакова "Мастер и Маргарита"?" – вопрошалжурналист.Артистка долго подбирала слова и смущалась. В итогеона заметила, что очень уважает Владимира Владимировича, и не может датьвнятного ответа.Солей пытался вывести Климову из равновесия, поэтому намереннопровоцировал неловкость. "Вы снялись в большом количестве фильмов с постельнымисценами. А переходили эти сцены в какие-нибудь романы? Это же невозможно от такойкрасивой женщины оторваться, тем более если съемочный процесс очень плотный, играетелюбовь", – неделикатно заявил Дмитрий.Знаменитость, хоть и слушала собеседника с легкой улыбкой, былавне себя. Она сделала свой ответ максимально сложным для понимания."Наверное, действительно я очень сильно отстала от жизни идавно не давала интервью, и теперь опять, скорее всего, очень долгое время небуду их давать. Это такие бестактные достаточно вопросы, но я вам отвечу. Скорее всего… Я была беременна, в "Мы избудущего" с Даниилом Козловским, так же в "Антикиллере", то, что я сейчасвспоминаю, с Гошей Куценко. Так сложилось в моей жизни, и я могу смело об этомговорить. А остальные… Я даже сейчас и не вспомню и мне бы не хотелось", – ушлаот прямого ответа кипевшая от злости звезда.