Екатерину Климову вывели из себя вопросы журналиста. Судя по
всему, артистка пожалела, что согласилась на интервью.
Екатерину Климову вывели из себя вопросы журналиста. Судя по
всему, артистка пожалела, что согласилась на интервью.
Беседа Климовой с репортером Дмитрием Солеем опубликована на
канале "Солей_ Молей" на сайте YouTube. Артистка, облаченная в черное платье с откровенным
декольте и высоким разрезом, заранее извинилась за свой пикантный
наряд, объяснив, что уже находится в образе для роли. К слову, в течение записи знаменитость постоянно поправляла верх одеяния, пряча шикарный бюст, постоянно норовящий показаться зрителям .
Примечательно, что разговор как-то сразу не заладился. Артистка
чувствовала себя неловко, отвечая на странные вопросы. "Кого бы Владимир Путин
мог сыграть в постановке по произведению Булгакова "Мастер и Маргарита"?" – вопрошал
журналист.
Артистка долго подбирала слова и смущалась. В итоге
она заметила, что очень уважает Владимира Владимировича, и не может дать
внятного ответа.
Солей пытался вывести Климову из равновесия, поэтому намеренно
провоцировал неловкость. "Вы снялись в большом количестве фильмов с постельными
сценами. А переходили эти сцены в какие-нибудь романы? Это же невозможно от такой
красивой женщины оторваться, тем более если съемочный процесс очень плотный, играете
любовь", – неделикатно заявил Дмитрий.
Знаменитость, хоть и слушала собеседника с легкой улыбкой, была
вне себя. Она сделала свой ответ максимально сложным для понимания.
"Наверное, действительно я очень сильно отстала от жизни и
давно не давала интервью, и теперь опять, скорее всего, очень долгое время не
буду их давать. Это такие бестактные достаточно вопросы, но я вам отвечу. Скорее всего… Я была беременна, в "Мы из
будущего" с Даниилом Козловским, так же в "Антикиллере", то, что я сейчас
вспоминаю, с Гошей Куценко. Так сложилось в моей жизни, и я могу смело об этом
говорить. А остальные… Я даже сейчас и не вспомню и мне бы не хотелось", – ушла
от прямого ответа кипевшая от злости звезда.