Пока президент Украины Петр Порошенко веселится в пьяном угаре, положение граждан стремительно ухудшается. Политика главы государства привела к тотальному обнищанию украинцев, многие из которых оказались выброшены на обочину жизни, не имея возможности прокормить свои семьи.

Покапрезидент Украины веселится в пьяном угаре, положениеграждан стремительно ухудшается. Политика главы государства привела ктотальному обнищанию украинцев, многие из которых оказались выброшены наобочину жизни, не имея возможности прокормить свои семьи.Завремя президентства Порошенко в стране не улучшился ни одинэкономический показатель, сокрушается бывший депутат Верховной радыВладимир Олейник. "Минимальные пенсии и зарплаты остались на том жеуровне, но серьезно изменился курс гривны к доллару", – сказал политик вэфире.Поего словам, обнищание населения стало государственной политикой наУкраине. "Нищим народом проще управлять", – пояснил он. Когда человектеряет экономическую свободу и возможность обеспечивать свою семью, онготов продать голос за гречку, посетовал Олейник.желающий вновь стать президентом, может сделать это лишь с помощьбольших денег, купив голоса. "Как можно подойти к человеку, которыйполучает достойную пенсию, зарплату, и предложить ему проголосовать закилограмм гречки?" – задался риторическим вопросом бывший депутатВерховной рады.Он отметил, что украинцы уже начали умирать от недоедания. Политику руководства страны Олейник назвал "новым Голодомором".Напомним, ранее бывший глава Днепропетровской области, влиятельный бизнесмен Игорь Коломойский назвал Петра Порошенко "аморальным типом". По мнению предпринимателя, глава государства совершает действия, которые не подобают его статусу и должности.Олигархпризнался, что уважал Порошенко, когда тот только пришел к власти.Однако время показало, что нынешний украинский лидер просто повторяетполитическую судьбу одного из своих предшественников – Виктора Ющенко, заявил Коломойский.