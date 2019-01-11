Пока
президент Украины Петр Порошенко веселится в пьяном угаре, положение
граждан стремительно ухудшается. Политика главы государства привела к
тотальному обнищанию украинцев, многие из которых оказались выброшены на
обочину жизни, не имея возможности прокормить свои семьи.
Пока
президент Украины веселится в пьяном угаре, положение
граждан стремительно ухудшается. Политика главы государства привела к
тотальному обнищанию украинцев, многие из которых оказались выброшены на
обочину жизни, не имея возможности прокормить свои семьи.
За
время президентства Порошенко в стране не улучшился ни один
экономический показатель, сокрушается бывший депутат Верховной рады
Владимир Олейник. "Минимальные пенсии и зарплаты остались на том же
уровне, но серьезно изменился курс гривны к доллару", – сказал политик в
эфире.
По
его словам, обнищание населения стало государственной политикой на
Украине. "Нищим народом проще управлять", – пояснил он. Когда человек
теряет экономическую свободу и возможность обеспечивать свою семью, он
готов продать голос за гречку, посетовал Олейник.
,
желающий вновь стать президентом, может сделать это лишь с помощь
больших денег, купив голоса. "Как можно подойти к человеку, который
получает достойную пенсию, зарплату, и предложить ему проголосовать за
килограмм гречки?" – задался риторическим вопросом бывший депутат
Верховной рады.
Он отметил, что украинцы уже начали умирать от недоедания. Политику руководства страны Олейник назвал "новым Голодомором".
Напомним, ранее бывший глава Днепропетровской области, влиятельный бизнесмен Игорь Коломойский назвал Петра Порошенко "аморальным типом". По мнению предпринимателя, глава государства совершает действия, которые не подобают его статусу и должности.
Олигарх
признался, что уважал Порошенко, когда тот только пришел к власти.
Однако время показало, что нынешний украинский лидер просто повторяет
политическую судьбу одного из своих предшественников – Виктора Ющенко, заявил Коломойский.